Начался "самый массовый хадж" в истории

В воскресенье в Мекке началось ежегодное паломничество (хадж), в котором впервые с начала пандемии Covid-19 принимают участие миллионы мусульман со всего мира.

Представитель саудовского министерства хаджа и умры сказал, что ожидается, что более 2,5 миллионов человек совершат паломничество, и заявил, что в этом году может состояться «самый массовый хадж в истории».

Посещаемость в этом году, вероятно, будет более чем в два раза выше, чем в прошлом, когда ограничение посещаемости составляло один миллион человек, что все еще значительно больше, чем 10 000, которым было разрешено участвовать в 2020 году, и 59 000, которые были разрешены в 2021 году.

Уже в пятницу вечером в Мекку приехали полторы миллиона иностранцев. Играет свою роль и тот факт, что в 2021 году Саудовская Аравия отменила правила , запрещающие женщинам, не сопровождаемым родственником-мужчиной.

«Я проживаю самые прекрасные дни в своей жизни», — сказал информационному агентству AFP Абдульазим, 65-летний египтянин, который копил в течение 20 лет, чтобы заплатить 6000 долларов, необходимые для паломничества.

Хадж является одним из пяти столпов ислама и должен быть совершен хотя бы один раз всеми мусульманами, имеющими средства. Серия обрядов завершается в течение четырех дней в Мекке и ее окрестностях.

«Я не могу описать свои чувства, — сказал 25-летний индонезийский студент Юсуф Бурхан. «Это великое благословение. Я никогда не думал, что совершу хадж в этом году».