В Крыму задержали троих крымско-татарских активистов

Российские силовики в Белогорском районе Крыма вчера задержали троих крымских татар за крымскотатарские флаги, сообщает «Крымская солидарность».

Задержаны Рустем Курносов, Энвер Асанов, Эбабиль Ибрагимов. Сообщается, что автоколонна из нескольких машин направлялась к подножию Белой Скалы, ее участники намеревались совершить восхождение с крымскотатарскими флагами.

«Машины ехали друг за другом, но флаги были только на двух машинах. Лозунгов и призывов во время передвижения не было. На месте отобрали у всех объяснения, потом сотрудник полиции сел в машину и сопроводил их до райотдела в Белогорске. Протоколы еще не составляли», — рассказал один их активистов в комментарии «Крымской солидарности».

По данным активистов, за первый квартал текущего года в аннексированном Россией Крыму силовики провели не менее 49 задержаний представителей крымскотатарского народа.

В декабре 2022 года в обновленной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в аннексированных Россией Крыму и Севастополе подверглась осуждению «новая беспрецедентная волна произвольных задержаний в Крыму, насильственных перемещений в Крым и из Крыма», насильственные исчезновения, а также «так называемые процедуры фильтрации, в том числе в отношении перемещенных лиц».

В октябре минувшего года глава Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик заявила, что в Крыму вернулась массовая практика насильственных исчезновений граждан.

Добавим, что задержание крымских татар произошло за день до отмечаемого сегодня Дня крымскотатарского флага.