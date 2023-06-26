Россия - ходячий труп. Чечении угрожает опасность

События конца прошлой недели убедительно доказали правоту тех, кто уже давно утверждал, что Россия под руководством нынешней власти встала на путь саморазрушения, и что ее движение по этому пути уже необратимо.

За два дня произошло практически полное самообнуление российского государства, которое еще немного и буквально раскололось бы на несколько частей под руководством враждебных, не признающих друг друга группировок. Как в Сирии или Ливии, в которых Россия "миротворствовала" при активном участии ЧВК "Вагнер", которая в итоге перенесла этот опыт в нее саму.

В этот раз Россия остановилась в одном шаге от ливийского или сирийского сценария. По единственной причине - лидер мятежа, бывший повар Путина и исполнитель его "деликатных" поручений, взяв под контроль Ростов, пройдя через Воронежскую и Липецкую области и уже войдя в Московскую, не решился идти на Москву. Но наглядно и убедительно было показано, что в следующий раз тому, у кого будут хотя бы сопоставимые силы, но чуть побольше решимости, ничего не помешает пойти дальше и уже не сдавать назад.

И это даже необязательно должна быть Москва - будет достаточно, если тот, кто в следующий раз вот так возьмет Ростов, Краснодар, Хабаровск, Екатеринбург, Красноярск, откажется уходить в казармы, займет оборону и объявив о неподчинении прогнившей власти, провозгласит свою народную республику или свое временное правительство. И если наличие физически живого Путина пока по инерции держит вокруг него губернаторов, министров, генералов и т.д., то в случае если с ним что-то внезапно произойдет (от чего никто не может заречься), все они начнут примыкать к различным конкурирующим группировкам.

Худшее, что в этом смысле произошло в минувшие дни для мусульман России и в особенности для чеченцев и Чечении, это заявление Кадырова о том, что его силы отправились на подавление мятежа в Ростов и их фактическое выдвижение в эту сторону.

Да, тут стоит отметить и зазор между заявлением и реальностью, а именно то, что "Ахмат" двигался к Ростову весьма медленно, породив многочисленные мемы на эту тему, и похоже не особо горел желанием как можно быстрее вступить в бой, а дождался мирного разрешения ситуации. Тем не менее, и фактическая битва могла произойти, и что тоже важно - кадыровцы подтвердили имидж той силы, которая готова подавлять восстания русских ради сохранения власти, за которую, как это все увидели, русские воевать не торопятся. Причем, если еще недавно в Белгородской области, куда они прибыли воевать с "Русским Добровольческим Корпусом", там еще хотя бы можно было сказать, что это часть Вооруженных сил Украины, то про тех, кто сам воевал против Украины, так уже сказать не получится.

Это крайне тревожная ситуация, потому что ни у этой власти, ни у этого государства будущего нет, и это уже очевидно. Но вместо того, чтобы подумать о судьбе своего народа после их падения, кадыровцы повязывают его с ними, настраивая против себя всех их потенциальных противников.

И ладно бы, они настраивали их только против себя. Но к сожалению, в подобных столкновениях наверняка будет использован национальный и религиозный фактор, как уже в этот раз звучало, что "чеченские каратели пришли подавлять русское восстание" или "басурмане хозяйничают на Святой Руси" и т.д.

Чем это чревато, мы уже писали - чтобы найти козла отпущения и принести его в жертву плебсу сегодняшние противники могут объединиться на националистической основе и пойти на Чечню. Причем, если в первых двух войнах это делалось ради завоевания Чечении, то сейчас, когда русское общество не особо-то и хочет удерживать ее в составе России, такая война ему может быть преподнесена как "освобождение русских от чеченского басурманского ига".

Тогда вместо того, чтобы воспользоваться падением этой тюрьмы народов для долгожданного особождения от нее, Чечения может оказаться жертвой политики рьяного служения этой империи, принесшей ей столько зла.

Подобное развитие событий надо предотвращать всеми силами, в том числе поясняя тем, кто до сих пор вопреки здравому смыслу служит в кадыровских войсках, чем чревато их участие во внутрирусских разборках не только для них лично, но и для их народа и родины (Чечении).