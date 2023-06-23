Саудовская Аравия: нормализация с Израилем в обмен на ядерное оружие

Саудовская Аравия может потребовать от США одобрения гражданской ядерной программы в качестве условия нормализации отношений с Израилем, говорится в сообщении The New York Times, опубликованном в прошлую субботу.

Утверждает, что наследный принц Мухаммад бин Салман, фактический правитель Саудовской Аравии, выдвинул такие требования генеральному секретарю США Энтони Блинкену во время его поездки в Эр-Рияд в начале этого месяца.

Наследный принц может также добиваться более широкого доступа к американскому оружию и гарантированного соглашения об обороне с Вашингтоном в обмен на нормализацию отношений с Израилем, которую США пытались заключить в последние годы.

Сообщается, что Блинкен проинформировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об условиях Бин Салмана в ходе 40-минутного телефонного разговора после встречи, что было названо «поворотом» в попытках администрации Байдена выступить посредником между Тель-Авивом и Эр-Риядом со стороны двух официальных лиц, сообщает NYT .

Поездка Блинкена, в ходе которой обсуждалось экономическое сотрудничество с королевством Персидского залива, была последней в серии визитов высших должностных лиц США как в Саудовскую Аравию, так и в Израиль в последние месяцы, как средство облегчения переговоров между двумя странами и улучшения его некогда морозного климата . отношения с Эр-Риядом.

Несмотря на такие требования, и США, и Израиль выразили несогласие с требованиями Саудовской Аравии относительно ядерной программы.

Такой запрос потребует одобрения Конгресса США, где некоторые члены Демократической партии Джо Байдена, вероятно, проголосуют против него из-за их менее чем позитивного отношения к Эр-Рияду, сообщает NYT .

Между тем, Нетаньяху, который был переизбран премьер-министром в третий раз после выборов в Израиле в конце прошлого года, может столкнуться с сильным сопротивлением со стороны силовиков, если он согласится на саудовскую ядерную программу, говорится в докладе.

В дополнение к таким просьбам официальные лица сообщили американской газете, что нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем потребует «конкретных шагов» и «реальных приспособлений» для палестинцев, страдающих от израильской оккупации, хотя никаких дополнительных подробностей не было дано.

Несмотря на намеки на нормализацию, Эр-Рияд продолжает повторять давнюю позицию Лиги арабских государств, что такой шаг с Израилем произойдет только в случае создания независимого палестинского государства.

Между тем, Нетаньяху выразил большой энтузиазм по этому поводу с тех пор, как стал премьер-министром. В декабре прошлого года он сказал саудовской телекомпании Аль-Арабия, что нормализация «изменит наш регион невообразимым образом».

Как сообщается, и Нетаньяху и МБС за последние недели дважды разговаривали по телефону, согласно сообщению The Jerusalem Post в мае. Нормализация «обсуждалась», но «не было достигнуто никакого прогресса».