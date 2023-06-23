Сирийский режим убил трех людей под Алеппо

Три человека были убиты и шесть ранены в результате атаки асадитского режима на деревню Кафр-Нуран недалеко от Алеппо , сообщает Сирийская гражданская оборона.

Группа спасателей, также известная как «Белые каски», заявила, что артиллерийский обстрел Кафр-Нурана на северо-западе Сирии в среду совпал с полетом над этим районом российского самолета-разведчика.

«Число погибших в результате артиллерийского обстрела со стороны сил режима и России сегодня… в деревне Кафр-Нуран, к западу от Алеппо, возросло до трех человек, включая ребенка и его отца, и ранено 11 мирных жителей, в том числе двое детей и женщина», — говорится в сообщении Сирийской гражданской обороны в Facebook.

32-летний Мутанна аль-Баракат сказал, что его старший брат Мусаб и его 9-летний племянник Мохаммед погибли во время взрыва. «Когда я услышал взрыв, я позвонил своему брату, чтобы узнать, как он, и вскоре после этого он взял трубку. Мы потеряли связь, и я услышал еще один взрыв».

«Я бросился на автомойку, где работал мой брат, и нашел его и его сына лежащими на земле, залитыми кровью», — сказал аль-Баракат. «Очень сложно описать, что произошло, потому что момент, когда я почувствовал облегчение, что с ним все в порядке после того, как он ответил на звонок, был тем же моментом, когда я действительно потерял его и его ребенка».

Аль-Баракат добавил, что асадиты с россиянами нанесли удар по гражданскому району, где не было военного присутствия. «Цель обстрела села чисто преступная, потому что режим Асада и Россия возмущены тем, что они видят сирийский народ живущим в безопасности, пусть даже и временной», — сказал он.

Силы Асада при поддержке России также обстреляли города и деревни Зияра в северной провинции Хама; Кафрама и Кафртал в западном Алеппо; и возле городов Бенин и Кансафра на юге Идлиба в среду, по данным «Белых касок». Все эти поселения находятся на северо-западе Сирии.

Бомбардировка произошла через день после того, как российские военные самолеты нанесли около 10 ударов по окраинам Идлиба, столицы провинции Идлиб, и деревни Шейх-Барак к северу от нее.

Эта военная эскалация совпала с 20-м раундом астанинских переговоров в столице Казахстана с участием представителей Турции, России и Ирана, а также делегаций сирийского правительства и оппозиции.

«В течение шести лет и в связи с астанинским процессом мы постоянно становились свидетелями военной эскалации со стороны режима Асада в попытке добиться уступок от оппозиции и Турции», — говорит Аббас Шарифа, политолог и эксперт по Сирии.