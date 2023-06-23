Очередная расправа над нашими братьями. Хватит шизофрении!

Вчера стало известно о том, что прокурор запросил для мусульманских узников совести Абдулмумина Гаджиева, Кемаля Тамбиева и Абубакара Ризванова 19 лет колонии строгого режима.

За день до этого мы писали о том, как в Турции Конституционный суд отклонил жалобу государственного прокурора о прекращении государственного (!) финансирования (!) партии, которая действительно может считаться легальной крышей террористической сети (HDP/PKK).

Но при том, что в отличие от этой партии Абдулмумин, Кемал и Абубакар вообще никакого отношения к терроризму не имеют и все обвинения против них высосаны из пальца и основаны на оговорах, внедрении провокаторов и фальсификациях, все мы прекрасно понимаем, что их оправдания российским судом не приходится ожидать. Что и отличает Россию от Турции, в которой судьи могут пойти против прокуратуры.

К сожалению, приговор братьям если и будет отличаться от того, который запросил прокурор, то вряд ли намного. Например, недавно оппозиционному политику в Башкортостане Лилие Чанышевой прокурор просил 12 лет колонии строгого режима, а суд дал "только" 7,6 лет. И как это ни дико звучит, но реалии таковы, что для путинской России это еще неплохо, но это только потому, что Чанышева женщина, за нее заступается либеральная общественность и т.д.

А нашему брату Асламбеку Эжаеву, судилище над которым прошло под завесой секретности, напомним, дали 17 лет колонии строгого режима. За ту же исламскую просветительскую и благотворительную деятельность, за которую сейчас хотят расправиться над братьями, и обвинив их в том же.

Но этот беспредел очевиден каждому, а мы сейчас хотим сказать о том, что, к сожалению, очевидно не для всех. Если вы мусульманин, который понимает, что такие как Эжаев, Муминов, Тамбиев, Ризванов и т.д. являются жертвами исламофобского беспределела, и если вы сочувствуете им и желаете им освобождения, не становитесь соучастниками расправы над ними!

Кто-то спросит: как так, как я могу быть соучастником расправы над ними? Но к сожалению есть люди, страдающие политической шизофренией, и с одной стороны, возмущающиеся всему этому беспределу против мусульман, а с другой стороны, топящие сейчас за Россию и Путина в идущей войне, потому что де "мы не можем проиграть, а то..."

А то..., это на самом деле то, что если путинский режим потерпит поражение и рухнет, эти и другие наши братья, и прочие политические узники режима, как раз и выйдут на свободу, ин ша Аллах. Более того, только в этом случае они и смогут выйти на свободу. Потому что, даже в тех случаях, когда такие люди отсидят "от звонка до звонка", нет никакой гарантии того, что этот режим перед их освобождением не накинет им новый срок, по новым статьям.

Поэтому единственным шансом на освобождение этих и других наших братьев и сестер (да, есть и такие, как Зарифа Саутиева) является снос этого режима и освобождение его узников. Для чего и необходимо желать ему не победы и не сохранения, а только и только поражения.

Тот же, кто готов пустить слезу из-за беспредела российского режима против мусульман, но несмотря на это желает ему победы и сохранения, пусть знает, что его (или ее) слезы - крокодиловы. Такие люди являются соучастниками расправ над нашими братьями и сестрами, за что с них обязательно будет спрошено. Поэтому, пока не поздно, есть время раскаяться и избавиться от этой шизофрении и призывать к этому тех, кто ей страдает.