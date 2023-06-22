Израильский авиаудар около Дженина унес жизни трех палестинцев

Израильские силы убили трех палестинцев поздно вечером в среду в результате редкого удара беспилотника по машине недалеко от деревни Джаламе, к северу от Дженина на севере оккупированного Западного берега, сообщает The New Arab .

Дженинская бригада, местная вооруженная группа, объединяющая палестинских боевиков из различных фракций, опознала трех мужчин как своих членов.

В заявлении, обнародованном через свой Telegram-канал, бригада сообщила, что ее убитыми бойцами были 28-летний Сухаиб Аднан Аль-Гул и 17-летний Ашраф Мурад Саади из вооруженного крыла Исламского джихада, и 28-летний Мухаммад Башар Овейс из Бригад мучеников Аль-Аксы, связанных с ФАТХ.

Израильские СМИ цитируют израильскую армию, утверждающую, что трое мужчин были из палестинской вооруженной ячейки, которая только что открыла огонь по израильскому контрольно-пропускному пункту возле Джаламе и что она совершила несколько обстрелов израильских целей.

«Жители услышали взрыв примерно в трех километрах к северу от Дженина, затем мы узнали, что оккупанты взорвали машину и из нее вытащили три тела», — сообщил TNA местный секретарь ФАТХ в лагере беженцев Дженин Атта Абу Рмейле .

«В городе и лагере были активированы сирены оповещения, так как оккупационные силы начали двигаться к лагерю, но затем они повернули в сторону места взрыва и забрали тела», — сказал Абу Рмейле.

«Жители лагеря вышли на улицы и начали готовиться к возможному рейду», — сказал Абу Рмейле. «Дженин только что пережил резню в прошлый понедельник , и атмосфера полна гнева».

«Впервые за двадцать лет оккупанты убивают бойцов с воздуха в Дженине и впервые использует вооруженные беспилотники, что является серьезной эскалацией, но это только усилит волю нашего народа к сопротивлению», — добавил он.

В понедельник израильские силы убили шесть палестинцев и ранили более 90 в ходе рейда на Дженин, а седьмая палестинка, 14-летняя девочка, скончалась в среду от ран, полученных во время рейда. Пятеро израильских солдат также получили ранения в ходе столкновений с палестинскими боевиками.

После известий об убийстве сотни палестинцев вышли на улицы города Рамалла, протестуя против убийства и поддерживая сопротивление Дженина.

С прошлого года израильские силы все чаще совершают набеги на палестинские общины на Западном берегу, в то время как палестинские бойцы формируют местные группы и противостоят израильским силам, особенно в Наблусе и Дженине.

По данным министерства здравоохранения Палестины , после авиаудара в среду по Дженину число палестинцев, убитых израильскими войсками с начала 2023 года, возросло до 177 человек. 52 из 177 палестинцев, убитых Израилем с начала года, были убиты в Дженине.