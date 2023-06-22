Судан: очередное перемирие сменилось волной насилия

В Судане после трехдневного перемирия между армией и Силами быстрого реагирования снова вспыхнули ожесточенные бои .

Перемирие, заключенное при посредничестве США и Саудовской Аравии, закончилось в среду в 6 утра. Прекращение огня принесло относительное спокойствие в столицу Судана Хартум, но во вторник вечером сообщалось о ожесточенных боях в некоторых частях города.

По словам местных жителей, столкновения произошли вокруг штаб-квартиры спецслужб возле международного аэропорта Хартума.

«Бои усилились. Звуки выстрелов эхом разносились по всему району», — говорит Халид Абдур-Рахман, проживающий в центре Хартума.

Во вторник вечером в штаб-квартире разведывательной службы в Хартуме произошел пожар, а каждая сторона обвинила другую в нападении на нее.

Источник в армии аль-Бурхана обвинил СЮР в обстреле здания. Источник в СБР сообщил, что «армейский беспилотник бомбил здание, где собрались бойцы СБР, что привело к пожару и частичному разрушению штаба разведки».

Сообщалось также об уличных боях вокруг военного объекта в соседнем городе Омдурман, по данным местных комитетов сопротивления, которые являются частью более широкой сети, возглавлявшей демократические демонстрации в течение последних нескольких лет.