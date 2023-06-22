Судан: очередное перемирие сменилось волной насилия

22 июня в 17:13
Якуб Хаджич
В Судане после трехдневного перемирия между армией и Силами быстрого реагирования снова вспыхнули ожесточенные бои .
Перемирие, заключенное при посредничестве США и Саудовской Аравии, закончилось в среду в 6 утра. Прекращение огня принесло относительное спокойствие в столицу Судана Хартум, но во вторник вечером сообщалось о ожесточенных боях в некоторых частях города.
По словам местных жителей, столкновения произошли вокруг штаб-квартиры спецслужб возле международного аэропорта Хартума.
«Бои усилились. Звуки выстрелов эхом разносились по всему району», — говорит Халид Абдур-Рахман, проживающий в центре Хартума.
Во вторник вечером в штаб-квартире разведывательной службы в Хартуме произошел пожар, а каждая сторона обвинила другую в нападении на нее.
Источник в армии аль-Бурхана обвинил СЮР в обстреле здания. Источник в СБР сообщил, что «армейский беспилотник бомбил здание, где собрались бойцы СБР, что привело к пожару и частичному разрушению штаба разведки».
Сообщалось также об уличных боях вокруг военного объекта в соседнем городе Омдурман, по данным местных комитетов сопротивления, которые являются частью более широкой сети, возглавлявшей демократические демонстрации в течение последних нескольких лет.
Жители города сообщили, что через несколько минут после истечения срока перемирия произошла тяжелая артиллерийская перестрелка. Армейские боевые самолеты пролетали низко над несколькими соседними районами.
Возобновление боевых действий свидетельствует о том, что попытки США и Саудовской Аравии продлить перемирие потерпели неудачу. И Вашингтон, и Эр-Рияд выступали посредниками между воюющими группировками, чтобы остановить столкновения.
Конфликт был сосредоточен в основном в столице и регионе Дарфур на западе Судана, где, по словам представителей ООН, произошли этнически мотивированные нападения на неарабские общины со стороны СБР и союзных ополченцев.
По данным Госдепартамента США, только в столице штата Западный Дарфур убито до 1100 человек.
Тела убитых остаются лежать на улицах Эль-Генейны, где месяцы беспорядков оставили магазины либо пустыми, либо выпотрошенными мародерами.
По данным миграционного агентства ООН, боевые действия в Судане унесли жизни тысяч людей и вынудили более 2,5 миллионов человек покинуть свои дома и бежать в более безопасные районы страны или соседние страны.
По данным ООН, около 25 миллионов человек — более половины населения Судана — нуждаются в помощи и защите.