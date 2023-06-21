Эрдогановская Турция - это не путинская Россия: дело HDP

К политической системе, созданной в Турции ее нынешним президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, может быть много раз претензий, причем, выдвигаемых с разных сторон. Но одно обвинение в его адрес однозначно следует признать лживым и неадекватным - это отождествление этой системы с той, что создана в Россией Владимирым Путиным и его бандой мафиозо-чекистов.

Наглядным подтверждением разницы двух систем стали недавние президентские выборы в Турции, исход которых до последнего был интригой для всех серьезных экспертов. Реальная и широкая оппозиционная коалиция (хоть и с провальным лидером, который в итоге утопил ее), второй тур, позиция третьего ключевого игрока, мобилизация разных сегментов общества и самое главное честный подсчет голосов - не то, что сейчас, не то, что при Путине, но и в принципе в истории постсоветской России никогда не было ничего подобного.

И вот свежайшее подтверждение разницы двух национальных политических систем - отказ Конституционного суда Турции в ходатайстве государственного прокурора о прекращении государственного финансирования Партии Демократии Народов (HDP).

Тем, кто ориентируется в турецкой политике в целом и нашим старым читателям в частности нет нужны объяснять, что это за партия. О том, что HDP была бы запрещена в большинстве абсолютно демократических западных стран, мы писали не раз, как и давно писали о том, что происламским турецким силам следует одновременно с давлением на HDP активно содействовать появлению у курдского мусульманского электората здоровой альтернативы ей.

Последнее, кстати, начинает активно реализовываться - де-факто в правящую коалицию была включена курдско-исламская партия Huda Par, получившая за счет этого на этих выборах несколько мест в турецком парламенте. А вот с давлением на HDP, как видно, все обстоит сложнее. "Диктаторскому режиму Эрдогана" не удается не то что запретить эту партию, но и лишить ее государственного (!) финансирования.

В итоге, турецкое государство регулярно и весьма недурно финансирует партию, чьи антигосударственные происхождение, установки и связи ни для кого не являются секретом. Ведь речь идет фактически о легальном, политическом крыле террористической Рабочей Партии Курдистана (PKK) в Турции, чьи функционеры выходят на митинги с портретами ее лидера Оджалана и регулярно собирают пожертвования для его боевиков, а также оказывают им иную помощь вроде адвокатской.

Мы не хотим оскорбить наших братьев таким сравнением и заранее приносим извинения тем из них, кого оно покоробит, но просто хотим провести аналогии с позиций государства и борьбы за его целостность. Можно ли себе представить, что в России существует партия с разветвленной сетью отделений и членов, созданная сторонниками Чеченской Республики Ичкерия и для политического лоббирования, прикрытия и поддержки их деятельности в России? И что члены этой партии выходят на митинги в российских городах с портретами Дудаева или Басаева и собирают средства для поддержки семей героев ичкерийского сопротивления и т.п.?

Не только сегодня само предположение об этом звучит, как ненаучная фантастика, но даже в лучшие годы "российской демократии" ничего подобного в ней не было. А в Турции подобная организация не просто существует и сейчас, но финансируется государством.

Хорошо ли это или плохо? С точки зрения патриотов мусульманской Турции, плохо. Но с другой стороны, наличие в ней таких сдерживающих механизмов в отношении государственных репрессивных структур и их возможностей служит предохранителем и для нормальных общественных и политических сил, которые со временем также могли бы стать жертвами раскрутки маховика репрессий.

Так или иначе, этот пример является нагляднейшей иллюстрацией того, что эрдогановская Турция это не путинская Россия, а государство с независимой судебной системой, политической конкуренцией, реальной оппозицией и развитым гражданским обществом.