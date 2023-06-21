Дочери Кадырова дали орден Кадырова за неизвестный "вклад в развитие медицины"

Хутмат Кадырова, третья дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, награждена высшей государственной наградой республики – орденом имени Ахмата Кадырова. 20-летняя куратор сферы здравоохранения "внесла огромный вклад в развитие медицины региона", заявил министр по делам печати республики Ахмед Дудаев. Правда в чем именно заключался этот вклад остается неизвестным, тем более что курирует здравоохранение она всего три месяца, отмечает издание Кавказ.Реалии.

Она "достойно представляет свой славный род", написал Дудаев в публикации о награждении дочери Кадырова. «На любом вверенном ей участке она показывает отличный результат, в таком юном возрасте за ее спиной огромной вклад в развитие медицины региона. Все потому, что она является патриотом своего народа и страны!»

Ранее орден имени Ахмата Кадырова получили две старшие сестры Хутмат – это 22-летняя глава департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова, а также 24-летняя министр культуры республики Айшат Кадырова.

На должность куратора здравоохранения региона Хутмат Кадырова была назначена в марте. С февраля 2022 года она занимает пост заместителя руководителя секретариата Рамзана Кадырова. Ранее она была директором развлекательного комплекса "Грозненский дельфинарий". Информации о наличии у нее высшего образования, необходимого для занятия должности на госслужбе, в открытых источниках не имеется.

Напомним, что большинство награжденных орденом имени Ахмата Кадырова – люди из ближайшего окружения Рамзана Кадырова. Например, им отмечены сразу трое братьев Делимхановых – Шарип, Алибек и Адам.