В Астане проходят переговоры по Сирии. Это последняя встреча в Астанинском формате.

Делегации во главе с заместителями министров иностранных дел Турции, России, Ирана, Сирии находятся в казахстанской Астане на 20-м раунде переговоров Астанинского процесса урегулированию сирийского конфликта.

В переговорах, которые состоятся во вторник и среду, также принимают участие посланник ООН в Сирии Гейр Педерсен, делегация сирийской оппозиции во главе с Ахмедом Томой, а также официальные лица из Иордании, Ирака и Ливана.

Пока шли переговоры, Сирийская гражданская оборона, также известная как «Белые каски», сообщила, что российские самолеты нанесли авиаудары по городу Идлиб.

Переговоры будут сосредоточены на ряде вопросов, включая достижение урегулирования в Сирии, вопросы борьбы с терроризмом, освобождения заложников и создания правильных условий для возвращения сирийских беженцев, сообщает МИД Казахстана.

Наряду с переговорами о мирном процессе в Астане также пройдет второй раунд переговоров между Турцией и сирийским режимом о перспективах нормализации отношений.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что встречи по нормализации являются «самой важной встречей» переговоров и что Турция, Сирия, Россия и Иран работают над дорожной картой для продвижения процесса нормализации.

Переговоры в Астане по Сирии начались в 2017 году и установили зоны «деэскалации» в контролируемых оппозицией районах страны. Однако три из четырех зон были захвачены режимом и российскими войсками в нарушение договоренностей.

Астана в последний раз принимает у себя подобную конференцию, так как Казахстан решил закрыть астанинский формат.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш на пленарном заседании.

"Мы решили официально объявить 20-ю международную встречу по Сирии последней в рамках астанинского формата. Мы предложили включить это решение в совместное заявление", - сказал он.

Ни одна из делегаций - ни Россия, ни Турция, не говоря уж об остальных не были в курсе.