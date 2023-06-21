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Месть за Дженин: четверо израильских поселенцев были убиты на Западном берегу

21 июня в 15:01 Якуб Хаджич 0

По меньшей мере четыре израильских поселенца были убиты в результате обстрела двумя палестинскими боевиками возле незаконного поселения на оккупированном Западном берегу — через день после смертоносного рейда, совершенного израильскими войсками.

Четверо других поселенцев были ранены во вторник, двое серьезно, в результате нападения возле Эли на севере Западного берега, говорится в заявлении службы экстренной помощи «Маген Давид Адом».

Один из вооруженных людей был застрелен на месте происшествия, а израильские силы позже убили второго подозреваемого недалеко от Наблуса, после того как он скрылся на такси. Израильские военные заявили, что гражданское лицо «нейтрализовало» одного боевика.

Израильские военные заявили, что боевики приехали на машине и открыли огонь по ресторану, а затем обстреляли автозаправочную станцию. Один из нападавших угнал машину на ходу и скрылся с места.

Палестинцы были идентифицированы как Моханнад Фалех Шхаде, 26 лет, и Халед Мостафа Сбах, 24 года, оба из деревни Уриф недалеко от Наблуса.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант созвал командующего армией страны и других силовиков, чтобы обсудить реакцию на стрельбу.

Крайне правые союзники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже несколько месяцев призывают к крупномасштабной военной операции на оккупированном Западном берегу. Позже Нетаньяху выступил с жесткой угрозой.

«Мы доказали за последние месяцы, что мстим всем убийцам без исключения. Тот, кто причинил нам вред, либо окажется в могиле, либо в тюрьме. Так будет и в этом случае», — сказал израильский лидер.

Стрельба произошла на следующий день после того, как шесть палестинцев были убиты в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу во время крупномасштабного израильского военного вторжения. По меньшей мере 91 человек был ранен во время девятичасового рейда.

В ходе боевых действий Израиль впервые за много лет применил боевые вертолеты на Западном берегу, а палестинские повстанцы взорвали большую придорожную бомбу под израильской бронетехникой.

Хазем Кассем, представитель ХАМАСа, группы, которая управляет осажденным сектором Газа, назвал стрельбу во вторник «ответом на преступления [израильской] оккупации» в Дженине и других местах.

Позже ХАМАС заявил, что один из стрелков был членом его вооруженного крыла.

Палестинский исламский джихад также высоко оценил это нападение, заявив, что оно стало естественным ответом на растущую агрессию Израиля против палестинского народа.

Через несколько часов после нападения израильские поселенцы хлынули в палестинские города, поджигая имущество и разбивая автомобили камнями. Несколько поселенцев открыли огонь по палестинцам, которые осмелились выйти из своих домов, чтобы противостоять им, заявил официальный представитель Наблуса Гассан Даглас.

Автор: Якуб Хаджич
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