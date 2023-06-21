Месть за Дженин: четверо израильских поселенцев были убиты на Западном берегу

По меньшей мере четыре израильских поселенца были убиты в результате обстрела двумя палестинскими боевиками возле незаконного поселения на оккупированном Западном берегу — через день после смертоносного рейда, совершенного израильскими войсками.

Четверо других поселенцев были ранены во вторник, двое серьезно, в результате нападения возле Эли на севере Западного берега, говорится в заявлении службы экстренной помощи «Маген Давид Адом».

Один из вооруженных людей был застрелен на месте происшествия, а израильские силы позже убили второго подозреваемого недалеко от Наблуса, после того как он скрылся на такси. Израильские военные заявили, что гражданское лицо «нейтрализовало» одного боевика.

Израильские военные заявили, что боевики приехали на машине и открыли огонь по ресторану, а затем обстреляли автозаправочную станцию. Один из нападавших угнал машину на ходу и скрылся с места.

Палестинцы были идентифицированы как Моханнад Фалех Шхаде, 26 лет, и Халед Мостафа Сбах, 24 года, оба из деревни Уриф недалеко от Наблуса.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант созвал командующего армией страны и других силовиков, чтобы обсудить реакцию на стрельбу.

Крайне правые союзники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже несколько месяцев призывают к крупномасштабной военной операции на оккупированном Западном берегу. Позже Нетаньяху выступил с жесткой угрозой.

«Мы доказали за последние месяцы, что мстим всем убийцам без исключения. Тот, кто причинил нам вред, либо окажется в могиле, либо в тюрьме. Так будет и в этом случае», — сказал израильский лидер.