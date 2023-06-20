Марокко возможно получит израильский танк

Всего несколько дней назад некоторые СМИ сообщили, что Израиль готовит первый в своей истории экспорт своих основных боевых танков «Меркава».

Глава Управления международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Израиля Яир Кулас сообщил 15 июня, что Израиль ведет очень активные переговоры с двумя странами о возможном приобретении боевых танков «Меркава» из израильских резервов. «Есть две потенциальные страны, с которыми мы ведем предварительные переговоры… Мне запрещено их называть, но одна из них находится на европейском континенте», — заявил он, а другие израильские источники указали, что ожидается появление более старых моделей Merkava III и Merkava II 1980-х годов.

Сообщается, что обсуждается передача до 200 танков только европейскому заказчику. Merkava III остается самым многочисленным вариантом: было произведено около 800 экземпляров, тогда как количество более новой Merkava IV составляет почти половину от этого. Вариант Merkava IV начал поступать на вооружение в 2005 году, хотя всего через месяц этот класс понес значительные потери вместе с более старой моделью Merkava III во время неудачной войны Израиля с ливанским движением «Хезболла», которое эффективно использовало противотанковые средства, в том числе российские «Корнеты», чтобы подбить более двух десятков танков по многочисленным сообщениям.

"Меркава" впервые поступила на вооружение израильской армии в 1979 году, в том же году, что и немецкий Leopard 2.поступил на вооружение и за год до американского M1 Abrams, причем разработка была сделана приоритетной из-за предполагаемой неэффективности американских танков M60, самых боеспособных танков в западном мире в то время, против советской бронетехники во время войны 1973 г. Будучи весьма эффективным видом техники, им не удалось завоевать особой экспортной популярности.

Наблюдатели сразу же начали гадать, в какие страны могут быть проданы израильские танки. Затем появились предположения, что конечными получателями будут Украина, Турция или Хорватия. Турция одно время считалась ведущим потенциальным клиентом и проявляла большой интерес к танку, в конечном итоге она выбрала более современный южнокорейский танк К2 для формирования своего нового поколения бронемашин - корейская машина должна быть запущена в производство в Турции по лицензии с некоторыми модификациями как танк Altay.

Однако, поскольку у Израиля есть одни из самых больших запасов танков, совместимых с НАТО после 1970-х годов, это дает "Меркава" преимущество перед большинством конкурирующих машин из-за скорости, с которой могут осуществляться поставки, что может компенсировать другие факторы, которые сделали его менее привлекательным.