Марокко возможно получит израильский танк

Всего несколько дней назад некоторые СМИ сообщили, что Израиль готовит первый в своей истории экспорт своих основных боевых танков «Меркава».
Глава Управления международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Израиля Яир Кулас сообщил 15 июня, что Израиль ведет очень активные переговоры с двумя странами о возможном приобретении боевых танков «Меркава» из израильских резервов. «Есть две потенциальные страны, с которыми мы ведем предварительные переговоры… Мне запрещено их называть, но одна из них находится на европейском континенте», — заявил он, а другие израильские источники указали, что ожидается появление более старых моделей Merkava III и Merkava II 1980-х годов.
Сообщается, что обсуждается передача до 200 танков только европейскому заказчику. Merkava III остается самым многочисленным вариантом: было произведено около 800 экземпляров, тогда как количество более новой Merkava IV составляет почти половину от этого. Вариант Merkava IV начал поступать на вооружение в 2005 году, хотя всего через месяц этот класс понес значительные потери вместе с более старой моделью Merkava III во время неудачной войны Израиля с ливанским движением «Хезболла», которое эффективно использовало противотанковые средства, в том числе российские «Корнеты», чтобы подбить более двух десятков танков по многочисленным сообщениям.
"Меркава" впервые поступила на вооружение израильской армии в 1979 году, в том же году, что и немецкий Leopard 2.поступил на вооружение и за год до американского M1 Abrams, причем разработка была сделана приоритетной из-за предполагаемой неэффективности американских танков M60, самых боеспособных танков в западном мире в то время, против советской бронетехники во время войны 1973 г. Будучи весьма эффективным видом техники, им не удалось завоевать особой экспортной популярности.
Наблюдатели сразу же начали гадать, в какие страны могут быть проданы израильские танки. Затем появились предположения, что конечными получателями будут Украина, Турция или Хорватия. Турция одно время считалась ведущим потенциальным клиентом и проявляла большой интерес к танку, в конечном итоге она выбрала более современный южнокорейский танк К2 для формирования своего нового поколения бронемашин - корейская машина должна быть запущена в производство в Турции по лицензии с некоторыми модификациями как танк Altay.
Однако, поскольку у Израиля есть одни из самых больших запасов танков, совместимых с НАТО после 1970-х годов, это дает "Меркава" преимущество перед большинством конкурирующих машин из-за скорости, с которой могут осуществляться поставки, что может компенсировать другие факторы, которые сделали его менее привлекательным.
Некоторые источники предполагают, что Украина может быть неназванным европейским заказчиком израильских танков, в то время как другие отмечают, что третья сторона (например Польша) может приобрести машины с конкретным намерением передать их Украине, избегая противодействия Израиля вооружению Украины напрямую. Испания, которая продемонстрировала особенно сильную готовность экспортировать свои танки Leopard 2 в Украину, является одним из других ведущих возможных кандидатов. Существует высокая вероятность того, что крупный экспорт танков «Меркава» приведет к тому, что Израиль значительно расширит производство танков этого класса, как для пополнения своих резервов за счет более современных машин, так и для создания запаса новейших вариантов на случай, если возникнет дальнейший спрос в Европе.
Новая версия выглядит куда правдоподобнее, так как сообщается, что двумя неназванными покупателями будут скорее всего Кипр и Марокко. По имеющейся версии, которая звучит более менее реалистично, Меркава Мк2 часть будут поставляться Кипру для замены 41 танка T-80У и Т-80УК которые в свою очередь отправлены в Украину. Танки на Кипр поставляла Россия.
Другие танки уйдут в Марокко для компенсации поставок T-72Б которые также пойду в Украину. Т-72Б Марокко приобрело у Беларуси.
Понятное дело, что и Марокко и Кипр в очень напряженных отношениях с соседями и без замены танки бы не отдали бы даже за неплохие деньги. Оплатят все это США,
Ни одна из Меркав не будет передана Украине. Это одно из условий Израиля. Впрочем, как говорят эксперты, Украине израильские танки вряд ли бы помогли. Они разрабатывались специально для действия в условиях пустынного Ближнего Востока, причем для войны не самой большой интенсивности. Для украинских черноземов эта машина просто не подходит. Советские танки, которые Марокко и Кипр отдадут в обмен на Меркавы, гораздо лучше соответствуют условиям войны в Украине.
Если все же это правда, Меркавы станут очередным видом израильского вооружения на службе у арабской страны. Совсем недавно выяснилось, что по израильским данным, за 2022 год арабский мир закупил у Израиля вооружение на сумму свыше 3 млрд долларов, что составляет от 25% всего экспорта вооружений. В основном это страны Авраамического соглашения - ОАЭ, Бахрейн, Марокко.