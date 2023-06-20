ФСБ снова проводит обыски у крымских мусульман

В Кировском районе аннексированного Крыма сотрудники ФСБ РФ провели обыск в обыск в семье крымских татар. Двоих братьев — Джафера и Алима Алюстаевых увезли в управление ФСБ в Симферополе, сообщает «Крымская солидарность».

Обыски прошли в селе Яркое Поле. «Приехали на трех машинах без номерных знаков. Перелезли через забор люди в масках, забежали и окружили дом, провели обыск. Перевернули все, проверили все шкафы, подвалы, чердак. Не оставили никаких постановлений. Изъяли мобильные телефоны. Забрали двух родных братьев — Алюстаева Джафера 1990 года рождения и Алюстаева Алима 1998 года рождения», — сообщил корреспондент «Крымской солидарности» со ссылкой на родственников.

Старший брат Джафер работает в кафе в Коктебеле. Младший — Алим работает парикмахером. В семье Джафера растет ребенок, которому 1 год и десять месяцев.

По данным активистов, за первый квартал текущего года в аннексированном Россией Крыму силовики провели 49 задержаний представителей крымскотатарского народа.

В декабре 2022 года в обновленной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в аннексированных Россией Крыму и Севастополе подверглась осуждению «новая беспрецедентная волна произвольных задержаний в Крыму, насильственных перемещений в Крым и из Крыма», насильственные исчезновения, а также «так называемые процедуры фильтрации, в том числе в отношении перемещенных лиц».

В октябре минувшего года глава Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик заявила, что в Крыму вернулась массовая практика насильственных исчезновений граждан.