Голанские высоты: впервые израильтян стало больше чем сирийцев

Число израильских поселенцев на оккупированных Голанских высотах впервые с 1967 года превысило число коренного сирийского населения, заявила Организация Объединенных Наций, не назвав конкретных цифр.

«Израильская политика и практика на Голанах изолируют население от его семейных и культурных связей с Сирией и вынуждают интегрироваться в израильскую экономику и систему образования из-за отсутствия какой-либо альтернативы», — заявили в ООН.

Об этом говорится в заявлении Специального комитета ООН по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях, созданного в 1968 году.

Израиль захватил Голанские высоты в Сирии в ходе арабо-израильской войны 1967 года. Он незаконно аннексировал этот район в 1981 году, что не было признано большинством международного сообщества.

Жители Голанских высот могут претендовать на израильское гражданство и подчиняются израильскому гражданскому законодательству.

Бывший президент США Дональд Трамп подписал в 2019 году прокламацию о признании аннексии территории Израилем, которая была осуждена остальным международным сообществом.

В своем заявлении комитет ООН сообщил, что в начале 2023 года израильская армия перебросила «известный своей жестокостью» батальон «Неца Иегуда» на Голанские высоты, где они останутся в течение 11 месяцев.

Батальон был наказан за убийство 78-летнего американца палестинского происхождения Омара Абдалмаджида Асаада на оккупированном Западном берегу в январе 2022 года.

На прошлой неделе генеральный военный прокурор Израиля заявил, что солдаты, которые оставили Асаада умирать после его задержания, не будут подвергаться уголовному преследованию, а получат лишь дисциплинарные взыскания.

Комитет ООН по расследованию действий Израиля, созданный в 1968 году, также отметил, что Израиль препятствует въезду его сотрудников в Израиль, на оккупированные палестинские территории и на Голанские высоты и «не отвечает на ежегодные запросы о консультациях с израильскими властями».

Комитет должен представить свой доклад Генеральной Ассамблее ООН в октябре.

Израиль пообещал в конечном итоге увеличить численность израильских поселенцев на Голанских высотах в четыре раза до примерно 100 000 человек. Есть планы построить новые жилые дома в Кацрине, главном израильском поселении в этом районе.

Накануне войны 1967 года на плато в 163 деревнях проживало чуть менее 150 000 этнически разнообразных жителей. Большинство из них были арабами-мусульманами-суннитами, но были также меньшинства друзов и алавитов, а также 9000 палестинских беженцев, бежавших в регион после Накбы 1948 года.

Из 163 деревень сегодня осталось только четыре, большинство из которых населяют друзы.