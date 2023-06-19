В Греции судят египетских контрабандистов - их обвиняют в гибели сотен мигрантов

В греческом городе Каламата проходит суд над девятью египтянами, которых подозревают в контрабанде людей, сообщает Би-би-си.
По данным греческих силовиков, эти люди управляли небольшим рыболовецким судном, которое затонуло на прошлой неделе с множеством мигрантов на борту. Эту катастрофу называют одной из самых страшных в Средиземном море за последние годы.
Известно, что в результате бедствия погибли не менее 78 человек, но есть опасения, что утонувших намного больше.
Более 500 находившихся на борту до сих пор числятся пропавшими, среди них много детей. Родственники пытаются найти хоть какую-то информацию о них.
Суд над египтянами проходит на фоне все возрастающей критики со стороны международных организаций в адрес властей Греции. Звучит все больше вопросов о том, достаточно ли те сделали для предотвращения трагедии.
По официальной версии Афин, пассажиры лодки дали понять береговой охране, что им не нужна помощь. Но неправительственные организации настаивают, что получили от них несколько звонков о помощи.
«Действительно удивительно, что греческие власти так долго бездействовали», — сказал в интервью Би-би-си Морис Штирл, член неправительственной организации Alarm Phone, координирующей операции по спасению мигрантов, терпящих бедствия вблизи берегов Европы.
«Чего ждали греческие власти? Почему людям на борту не помогли хотя бы спасательными жилетами? А теперь у нас есть еще и показания выживших, которые говорят, что лодка перевернулась именно по вине береговой охраны Греции, пытавшейся ее отбуксировать», — добавил Штирл.
Он подчеркнул, что необходимо независимое расследование произошедшего. При этом он выразил сомнение в том, что греческие власти станут проводить его тщательно и по всем правилам - из-за того, что на практике предыдущие подобные дела быстро закрывались.
Расследование отдела Би-би-си Verify также ставит под сомнение версию береговой охраны. Журналисты провели анализ движения других судов в районе крушения, который показал, что переполненное рыболовное судно не двигалось в течение как минимум семи часов, прежде чем перевернуться.
Через Грецию проходит один из основных маршрутов в Европейский союз для беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Африки.
По данным греческих властей, 78 погибших и 104 выживших после крушения переполненного судна были в основном из Сирии, Афганистана, Египта и Пакистана.
Лодка затонула примерно в 80 км от города Пилос на юге Греции рано утром в среду. За несколько дней до этого она отплыла из Тобрука в Ливии, направляясь в Италию.
После того, как выяснилось, что на борту были десятки, если не сотни пакистанцев, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф приказал немедленно принять жесткие меры в отношении преступников, занимающихся контрабандой людей, и начать расследование на высшем уровне по выявлению их сети.
С тех пор власти арестовали по делу о трагедии в Средиземном море 14 человек. Шариф пообещал сурово их наказать.
Ранее он заявил, что посольство Пакистана в Афинах идентифицировало 12 граждан Пакистана среди спасенных береговой охраной, и назначил понедельник днем национального траура по погибшим.
Предположительно на борту затонувшего судна могло находиться до 200 пакистанцев.
В совместном заявлении Международной организации по миграции и Управления ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) говорится, что на борту судна, по оценкам, находилось от 400 до 750 человек.
По данным ООН, по числу жертв эта катастрофа, вероятно, станет второй после крушения судна на маршруте Ливия-Италия в апреле 2015 года, когда погибло около 1100 человек. Речь идет о зарегистрированных кораблекрушениях с беженцами и мигрантами на борту.