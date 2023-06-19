В Греции судят египетских контрабандистов - их обвиняют в гибели сотен мигрантов

В греческом городе Каламата проходит суд над девятью египтянами, которых подозревают в контрабанде людей, сообщает Би-би-си.

По данным греческих силовиков, эти люди управляли небольшим рыболовецким судном, которое затонуло на прошлой неделе с множеством мигрантов на борту. Эту катастрофу называют одной из самых страшных в Средиземном море за последние годы.

Известно, что в результате бедствия погибли не менее 78 человек, но есть опасения, что утонувших намного больше.

Более 500 находившихся на борту до сих пор числятся пропавшими, среди них много детей. Родственники пытаются найти хоть какую-то информацию о них.

Суд над египтянами проходит на фоне все возрастающей критики со стороны международных организаций в адрес властей Греции. Звучит все больше вопросов о том, достаточно ли те сделали для предотвращения трагедии.

По официальной версии Афин, пассажиры лодки дали понять береговой охране, что им не нужна помощь. Но неправительственные организации настаивают, что получили от них несколько звонков о помощи.

«Действительно удивительно, что греческие власти так долго бездействовали», — сказал в интервью Би-би-си Морис Штирл, член неправительственной организации Alarm Phone, координирующей операции по спасению мигрантов, терпящих бедствия вблизи берегов Европы.

«Чего ждали греческие власти? Почему людям на борту не помогли хотя бы спасательными жилетами? А теперь у нас есть еще и показания выживших, которые говорят, что лодка перевернулась именно по вине береговой охраны Греции, пытавшейся ее отбуксировать», — добавил Штирл.

Он подчеркнул, что необходимо независимое расследование произошедшего. При этом он выразил сомнение в том, что греческие власти станут проводить его тщательно и по всем правилам - из-за того, что на практике предыдущие подобные дела быстро закрывались.