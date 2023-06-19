Израильские силы совершили налет на лагерь беженцев Дженин

Израильские силы совершили рейд в лагере беженцев в Дженине , убив пять палестинцев и ранив по меньшей мере 91 человека.

По сообщению информационного агентства Wafa, рейд начался рано утром в понедельник, когда израильские солдаты штурмовали лагерь, стреляя боевыми патронами, светошумовыми гранатами и отравляющими газами.

Один из убитых палестинцев — ребенок.

Министерство здравоохранения Палестины идентифицировало жертв: Ахмед Сакр, 15 лет, Халед Дарвиш, 21 год, Кассам Сария, 19 лет, и Кассам Фейсал Абу Сиррия, 29 лет.

Личность пятой жертвы пока не установлена. Состояние десяти раненых палестинцев оценивается как критическое.

Журналисты на местах сообщили, что несколько их коллег были обстреляны израильтянами во время рейда, который произошел недалеко от места, где в мае 2022 года израильский снайпер застрелил ветерана Al Jazeera Ширин Абу Акля.

Израильские военные подтвердили, что семеро их солдат были ранены во время атаки, а армия сообщила по своему радиоканалу, что состояние одного солдата ухудшилось, но остается стабильным.

Израильские военные заявили, что рейд был направлен на арест двух подозреваемых, и что израильские солдаты попали под обстрел, что привело к «массовой перестрелке».

Один из подозреваемых, которых они преследовали, был сыном заключенного в тюрьму лидера ХАМАС.

В заявлении армии говорится, что когда израильские военные машины покидали лагерь, «военная машина была поражена взрывным устройством, в результате чего машина была повреждена», после чего военные вертолеты открыли огонь по боевикам, чтобы помочь силам уйти.

На видеозаписи, проверенной агентством Санад, видно, как израильский вертолет запускает ракету по лагерю, а над ним завис самолет-разведчик.