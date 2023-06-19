В Таджикистане наказали женщину за обучение Корану

В Таджикистане 26-летнюю мать двоих детей оштрафовали за преподавание Корана соседской дочери. Женщину обязали выплатить 680 сомони (60 долларов США), что соответствует 10 показателям для расчетов.

Глава суда района Дусти (бывший Джиликул) в юго-западной части Таджикистана Латофат Джаъфарзода в статье, опубликованной 10 июня 2023 года на вебсайте “Хатлон”, сообщила, что Самиева Нозанин Абдухоликовна, 29.04.1997 г.р., вопреки требования ст. 8, ч.4 Закона РТ “О свободе совести” в своем доме "незаконно, без соответствующего разрешения" преподавала Ислам несовершеннолетней Джабборове Зулфие Абдулганиевне, ученице 2-го класса ср. школы №43, чем нарушила ст. 474, прим.2, ч.1 КоАП РТ.

Глава суда пишет, что Самиева в суде признала себя виновной и дала показания о том, что действительно на протяжении более чем 2 года у себя дома преподавала Джабборове Зулфие Коран и “Багдадские правила” (учебник арабского языка). Она посетовала на то, что не знала о том, что для преподавания исламских наук нужно получать специальное разрешение.

Суд на это ответил, что незнание законов не освобождает от ответственности. Тем не менее, Самиева попросила суд применить к ней мягкое наказание, учитывая ее искреннее раскаяние и такие обстоятельства, как безработность, отсутствие источника источника доходов и то, что у нее на попечении двое маленьких детей.

В итоге Самиева еще действительно легко отделалась, так как по ее статье - незаконное осуществление религиозного обучения, если это деяние не имеет религиозно-экстремистского характера - предусматривается штраф в 10-15 раз больше того, что присудили ей.

Итого, что мы имеем? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Лучший из вас тот, кто обучается Корану и обучает ему других». Власти Таджикистана же наказывают именно таких людей.