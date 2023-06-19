Мусульмане Запада дают отпор экспансии лгбт

Очередной т.н. месяц равенства, под которым подразумевается насаждение идеологии и символов лгбт, продемонстрировал уже давно очевидную тенденцию. А именно, что одной из главных сил на Западе, отстаивающей те присущие самим же европейцам традиционные ценности, которые они в большинстве мест сдали или сдают, становятся именно мусульмане.

Во многих местах США и Канады именно мусульманские активисты, включая родительские комитеты с ядром из родителей-мусульман, не побоялись вступить в уличную конфронтацию с лгбт-активистами, пытающимся насадить всему обществу свою повестку.

А особо интересным оказался пример американского города Хамтрамк Сити, не так давно ставшего известным благодаря тому, что мусульманское большинство этого города на выборах сформировало его фактически мусульманское руководство. Так вот, на общественных дебатах, прошедших в городском совете, мусульманские официальные лица и депутаты при поддержке других консервативных американцев остояли запрет на вывешивание лгбт флагов на публичных зданиях в городе.

Сложилась парадоксальная ситуация - именно мусульмане оказались той силой, которая отстояла в американском городе американский государственный флаг в качестве единственного национального символа, в то время как во многих американских городах флаг лгбт превратился во второй, а в некоторых в этот месяц даже в главный национальный символ.

Такая ситуация заставляет переосмысливать политику союзов многих представителей местных политических сил. Так, многие либералы, которые надеялись на то, что наличие и рост численности мусульман будет способствовать "разнообразию", глубоко разочарованы тем, что они оказались в "реакционном лагере". Напротив, многие консерваторы, которые видели в росте численности мусульмане "нашествие", обнаружили для себя, что именно мусульмане оказываются на страже тех ценностей чести и семьи, на которых веками стоял сам Запад, и которые сегодня в нем мало кто готов защищать.

Все это, безусловно, будет иметь далеко идущие последствия, которые еще должны будут осмысливаться аналитиками и интеллектуалами, как немусульманскими, так мусульманскими.