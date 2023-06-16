Заключенные мусульмане рассказали о притеснениях в Самарской колонии

Осужденный по делу "Хизб ут-Тахрир" в Татарстане Зафар Якубов сообщил об издевательствах над мусульманами в исправительной колонии (ИК) №26 в Самарской области. Об этом сообщает издание Idel.Реалии, в редакцию которого пришло письмо от Якубова. В нем об сообщил, что его по надуманным предлогам неоднократно отправляли в ШИЗО, лишая возможности длительного свидания с семьей. Кроме того, Якубов считает, что администрация колонии принуждает заключенных-граждан стран Центральной Азии поддерживать войну в Украине", принудительно отправляя их на выполнение гособоронзаказа и создавая при этом "нечеловеческие условия" содержания.

В редакцию "Idel.Реалии" поступило два письма об условиях содержания заключённых-мусульман в самарской исправительной колонии №26. Одно — от признанного "Мемориалом" политзаключенным Зафара Якубова, второе — анонимное, но с его упоминанием.

"Я, Якубов Зафар Набиевич, уроженец Узбекистана, хочу обратить ваше внимание на противоправные действия, унижающие достоинства граждан Узбекистана со стороны Российской Федерации в целом и администрации ИК-26 УФСИН России по Самарской области, в частности", — говорится в первом письме.



Супруга Якубова Алсу Насыбулина подтвердила авторство письма: "Зная, каким колоссальным терпением обладает мой супруг, думаю, это письмо говорит, что терпеть стало невыносимо".

Зафар Якубов (таджик по национальности) родился в Узбекистане 30 марта 1984 года, жил в Казани. Он отбывает наказание в ИК-26 в Самарской области. Имеет среднее специальное образование. До ареста занимался бизнесом. Женат, имеет троих малолетних детей. Приговорён по ч. 1 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации") и ч. 1 ст. 205.1 ("Финансирование терроризма") УК РФ к 17 годам колонии строгого режима. Под стражей с 24 апреля 2018 года.

По данным ФСБ, Зафар Якубов организовал в Казани не менее 40 "агитационных собраний на основе идеологии "Хизб ут-Тахрир" с участием еще троих мусульман, а также собирал взносы с одного из участников этих собраний "в размере не менее 2 400 рублей", приобрел на них "материалы, необходимые для изготовления книг и брошюр", и оказал помощь членам партии, которые находятся под стражей. Якубова и еще 13 человек арестовали в 2018 году. Правозащитный центр "Мемориал" признал Якубова политзаключенным.