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Суданский кризис: похищен и убит губернатор Западного Дарфура

16 июня в 13:51 Якуб Хаджич 0

В Судане региональный губернатор был убит после того, как публично обвинил военизированные Силы быстрого реагирования (СБР) в гибели мирных жителей, на фоне жестокой войны между группировкой и суданской армией, которая идет уже третий месяц.

Убийство губернатора штата Западный Дарфур Хамиса Абакара поздно вечером в среду ознаменовало новую эскалацию конфликта, начавшегося 15 апреля, когда многомесячная напряженность между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим СБР Мохамедом Хамданом «Хемедти» Дагало, привела к открытой войне.

На кадрах, появившихся в социальных сетях поздно вечером в среду, видно, как группа вооруженных людей, некоторые из которых одеты в форму СБР, задерживают Абакара. Другие ролики якобы показали губернатора лежащим на земле с ранами на шее и лице.

Несколькими часами ранее он обвинил СБР и союзных им арабских племенных боевиков в геноциде.

«Гражданских жителей убивают беспорядочно и в больших количествах», — сказал он телеканалу Аль Хадас, призвав международное сообщество вмешаться, чтобы защитить людей в Эль-Генейне, столице Западного Дарфура.

«Мы еще не видели, чтобы армия покидала свою базу, чтобы защищать людей, — сказал он.

Суданская армия обвинила СБР в похищении и убийстве губернатора. Убийство добавило «новую главу» в «список варварских преступлений, совершенных СБР против всего суданского народа», говорится в сообщении армии в Facebook.

Позже в четверг СБР опубликовали заявление, в котором осудили «убийство Абакара… преступниками на фоне продолжающегося межплеменного конфликта в штате».

В нем добавлено: «Мы считаем суданскую военную разведку, крыло Суданских вооруженных сил (СВС), и ее радикальных исламистских покровителей, связанных с бывшим режимом диктатора Омара аль-Башира, ответственными за разжигание этого конфликта путем вооружения племен».

Военизированная группировка отрицает какую-либо причастность к нападениям на мирных жителей в Дарфуре, но беженцы, которые в прошлом месяце разговаривали с журналистами в поселениях на территории Чада, сказали, что видели мужчин в форме СБР, присоединившихся к боевым действиям вместе с арабскими вооруженными группами. Беженцы также заявили, что насилие вспыхнуло в их городах и деревнях после того, как армия или местная полиция ушли, создав вакуум власти, который заполнили арабские ополченцы. Ни один житель не сказал, что армия предлагает какую-либо защиту.

Организация Объединенных Наций заявила в среду, что конфликт в Судане привел к перемещению более 2 миллионов человек, а эскалация нападений в Дарфуре может быть приравнена к «преступлениям против человечности».

Автор: Якуб Хаджич
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