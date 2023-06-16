Суданский кризис: похищен и убит губернатор Западного Дарфура

В Судане региональный губернатор был убит после того, как публично обвинил военизированные Силы быстрого реагирования (СБР) в гибели мирных жителей, на фоне жестокой войны между группировкой и суданской армией, которая идет уже третий месяц.

Убийство губернатора штата Западный Дарфур Хамиса Абакара поздно вечером в среду ознаменовало новую эскалацию конфликта, начавшегося 15 апреля, когда многомесячная напряженность между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим СБР Мохамедом Хамданом «Хемедти» Дагало, привела к открытой войне.

На кадрах, появившихся в социальных сетях поздно вечером в среду, видно, как группа вооруженных людей, некоторые из которых одеты в форму СБР, задерживают Абакара. Другие ролики якобы показали губернатора лежащим на земле с ранами на шее и лице.

Несколькими часами ранее он обвинил СБР и союзных им арабских племенных боевиков в геноциде.

«Гражданских жителей убивают беспорядочно и в больших количествах», — сказал он телеканалу Аль Хадас, призвав международное сообщество вмешаться, чтобы защитить людей в Эль-Генейне, столице Западного Дарфура.

«Мы еще не видели, чтобы армия покидала свою базу, чтобы защищать людей, — сказал он.

Суданская армия обвинила СБР в похищении и убийстве губернатора. Убийство добавило «новую главу» в «список варварских преступлений, совершенных СБР против всего суданского народа», говорится в сообщении армии в Facebook.

Позже в четверг СБР опубликовали заявление, в котором осудили «убийство Абакара… преступниками на фоне продолжающегося межплеменного конфликта в штате».

В нем добавлено: «Мы считаем суданскую военную разведку, крыло Суданских вооруженных сил (СВС), и ее радикальных исламистских покровителей, связанных с бывшим режимом диктатора Омара аль-Башира, ответственными за разжигание этого конфликта путем вооружения племен».