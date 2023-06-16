В Ливане разгневанные вкладчики громят банки

Протестующие в Ливане напали на несколько банковских зданий, подожгли шины и разбили окна, требуя вернуть свои деньги.

Гневные демонстрации прошли в четверг в пригороде Бейрута и были направлены против отделений банка "Ауди", Банка Бейрута и банка Библос в Син-эль-Филе в провинции Горный Ливан.

Протестующие были возмущены финансовым контролем, который уничтожил сбережения многих людей.

Люди требовали вернуть свои деньги, а также призвали к ответственности должностных лиц, причастных к коррупции, в том числе управляющего центральным банком Риада Саламе.

«Мы закончили с ними. Мы ждали слишком долго, этого достаточно», — сказал один из протестующих.

Другой сказал, что они посылают банкам сообщение.

«Мы не потеряем своих прав ни сегодня, ни через 100 лет. Это сообщение, которое они должны понять», — сказал он.

Ливан переживает сокрушительный экономический кризис с 2019 года, и Всемирный банк считает его одним из самых тяжелых в современной истории .

Валюта страны, ливанский фунт, с начала кризиса потеряла более 98 процентов своей стоимости по отношению к доллару США.

Эксперты говорят, что кризис в стране коренится в десятилетиях коррупции и бесхозяйственности со стороны политического класса, правившего Ливаном после окончания гражданской войны 1975-90 годов.