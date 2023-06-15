Чеченец из депортационного лагеря в Хорватии получил статус беженца

Хорошие новости пришли из Хорватии, где ранее ряд беженцев из Чечни объявлял голодовку из-за длительного содержания в депортационном лагере.

Сообщается, что добившийся освобождения из депортационного лагеря в Хорватии беженец из Чечни получил статус беженца. Еще двое его земляков, которых власти страны подозревали в религиозном экстремизме, освобождены, сообщил сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на представителя "Ассамблеи чеченцев Европы" Ису Дадуева.

"Все они ранее объявляли голодовку и заявляли о жестоком отношении со стороны сотрудников лагеря. Также они говорили о безосновательном помещении туда по немотивированным подозрениям в причастности к экстремизму", – рассказал собеседник.

Сейчас в лагере остаются еще уроженцы Чечни, которых содержат за незаконное пересечения границы или нелегальное возвращения в Европу после получения отказа в предоставлении статуса беженца.

Напомним, что в апреле беженцы из Чечни объявили голодовку, вызванную продлением содержания в депортационном лагере, где они находятся с осени 2022 года. Чеченцы заявили о насилии и жестоком обращении со стороны сотрудников лагеря. После десяти дней из-за ухудшения состояния здоровья и отсутствия реакции со стороны надзорных структур Хорватии они прекратили голодовку.