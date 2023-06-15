Израиль объяснил убийство палестинского ребенка

«Во время обыска он заметил подозрительный автомобиль и несколько раз выстрелил в воздух в нарушение приказа», — говорится в заявлении израильской армии после первоначального расследования.

«Одновременно военнослужащий, стоявший на посту охраны… опознал двух фигур, садившихся в машину… подумал, что это террористы, убегающие с места происшествия, и что они стреляют в него из машины. Получив разрешение от своего командира, военнослужащий выпустил несколько пуль в сторону машины», — говорится в сообщении.

Далее в заявлении говорилось, что единственным действием, которое будет предпринято, является выговор солдату, который выстрелил в воздух «в нарушение приказов», и что армия «продолжит учиться и совершенствоваться».

Выговор. Не за убийство ребенка даже. За нарушение приказа.

Очевидно, что подобные убийства будут продолжаться, ведь за них совершенно нет никакого наказания.

Отец Мохаммеда Хайтам аль-Тамими рассказал, что 2 июня, в день инцидента, он вез сына на день рождения племянницы, когда на них обрушились пули израильских сил.