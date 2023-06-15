Израиль объяснил убийство палестинского ребенка

Израильские военные заявили в среду, что «непреднамеренная» смерть двухлетнего Мохаммеда аль-Тамими произошла после того, как солдат ошибочно предположил, что палестинский малыш и его отец были боевиками, бегущими после обстрела незаконно оккупированного поселения Неве-Цзы на Западном берегу.
«Во время обыска он заметил подозрительный автомобиль и несколько раз выстрелил в воздух в нарушение приказа», — говорится в заявлении израильской армии после первоначального расследования.
«Одновременно военнослужащий, стоявший на посту охраны… опознал двух фигур, садившихся в машину… подумал, что это террористы, убегающие с места происшествия, и что они стреляют в него из машины. Получив разрешение от своего командира, военнослужащий выпустил несколько пуль в сторону машины», — говорится в сообщении.
Далее в заявлении говорилось, что единственным действием, которое будет предпринято, является выговор солдату, который выстрелил в воздух «в нарушение приказов», и что армия «продолжит учиться и совершенствоваться».
Выговор. Не за убийство ребенка даже. За нарушение приказа.
Очевидно, что подобные убийства будут продолжаться, ведь за них совершенно нет никакого наказания.
Отец Мохаммеда Хайтам аль-Тамими рассказал, что 2 июня, в день инцидента, он вез сына на день рождения племянницы, когда на них обрушились пули израильских сил.
На прошлой неделе сотни палестинских скорбящих собрались в Рамаллахе, чтобы похоронить малыша.
МИД Палестины требует ответственности за смерть, считая произошедшее преступлением.