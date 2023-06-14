Кувейт покупает турецкие беспилотники на 367 миллионов долларов

Кувейт заключил контракт на сумму 367 миллионов долларов с турецкой оборонной фирмой Baykar на покупку ее беспилотников TB2 путем прямых переговоров между двумя правительствами, говорится в заявлении кувейтской армии во вторник.

В заявлении не сообщается, сколько дронов будет доставлено в Кувейт и когда.

Международный спрос на беспилотники Baykar TB2 резко возрос после того, как они участвовали в конфликтах в Сирии, Ливии и Азербайджане, а интерес к ним еще больше вырос после того, как украинцы использовали их в войне против российских оккупантов.

Государство Кувейт станет 28-й страной в мире, заключившей контракт на поставку беспилотников Bayraktar TB2.

Кроме того, во вторник Пентагон заявил, что Государственный департамент США одобрил возможную продажу Кувейту дополнительных военно-технических и ремонтных услуг в рамках сделки на сумму до 1,8 миллиарда долларов.

По словам Пентагона, основными подрядчиками будут Sigmatech Inc, L3 Technologies и Boeing Co.