Зарифе Саутиевой в тюрьме не оказывается медицинская помощь

Состояние здоровья ингушской активистки Зарифы Саутиевой, приговоренной к семи с половиной годам лишения свободы по делу лидеров ингушского протеста, резко ухудшилось, но ей не оказывают медицинскую помощь и не проводят необходимые обследования.

Об этом сообщает Центр защиты прав человека "Мемориал" со ссылкой на защитника Саутиевой. По его словам, у 45-летней Саутиевой, которая находится в СИЗО уже почти четыре года, ослаб иммунитет, она часто болеет гриппом и ОРВИ. Также она испытывает боли в спине из-за проблем с позвоночником. Кроме того, у нее ухудшилось зрение – это может быть связано с повышенным уровнем сахара в крови, который отмечался у нее ранее. Наконец, по словам защитника, она выглядит психологически угнетенной.

При этом последний раз анализы на уровень сахара, необходимые для решения вопроса о назначении уколов инсулина, Саутиева сдавала в прошлом году. Обследование и лечение позвоночника ей также не назначают. По словам защитника, врачей к ней допускают редко, а условия для оказания медицинской помощи в СИЗО отсутствуют.

Напомним, что обвиняемые по "ингушскому делу" протестовали против соглашения об изменении границы с Чечней. Митинг 27 марта 2019 года в Магасе закончился столкновениями с ОМОНом и Росгвардией. Лидерам протеста вменяли организацию и управление насилием в отношении представителей власти.

В декабре 2021 года суд в Ессентуках признал семерых лидеров протеста в Ингушетии виновными в организации насилия против силовиков и создании экстремистского сообщества, а также в участии нем. Им назначены сроки от семи до девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас в Ставропольском краевом суде рассматривается апелляция на этот приговор.

Зарифа Саутиева – единственная женщина из семи осужденных по делу лидеров ингушского протеста. Выступая с последним словом перед вынесением приговора, она говорила об условиях, в которых содержатся женщины в СИЗО Пятигорска, и назвала их ужасными.