Как Путин манипулирует мусульманами

Вчера на встрече с военными пропагандистами Кремля, известными как "военкоры", Владимир Путин заявил, что существо, которое сожгло в Волгограде рукопись Корана, будет отбывать наказание в мусульманском регионе, то есть, Чечне.

Мы уже писали об этой теме, когда о том же заявил глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин, на совести которого, напомним, фальсификация уголовных дел против множества мусульманских проповедников, журналистов, правозащитников, а также покрытие их убийств, как было в случае с расследованиями дел Тимура Куашева, Орхана Джемаля и многих других. Но так как подобный популизм продолжает вызывать восторг у многих наивных мусульман, стоит это повторить.

Да, понятно желание воздать по заслугам шайтану, который решил осквернить Книгу Аллаха. И если бы это произошло в шариатском государстве или было бы сделано ревностными защитниками религии Аллаха, не было никаких вопросов.

Но не надо забывать, что Россия это не шариатское государство, а Путин не повелитель правоверных. Более того, все ровно наоборот - Россия это государство системной исламофобии, а Путин это притеснитель и палач мусульман, чьи руки были по локоть в мусульманской крови (Чечня, Сирия) еще до того, как они оказались по локоть в крови украинской.

И в этом государстве дела, по которым неправомерно сажают и пытают уже мусульман, не направляют рассматривать в мусульманские регионы, например, судьям присяжных из числа мусульман, что могло бы вести к оправдательным приговорам. Вместо этого подобные дела мусульман направляют в военные трибуналы (военные суды) в немусульманские регионы, и туда же осужденных по ним мусульман направляют отбывать наказание, где они сплошь и рядом подвергаются унижениям и пыткам за свою религию. И даже в тех случаях, когда такие суды проходят в мусульманских регионах, их осуществляют колониальные ставленники и их пособники из числа местных манкуртов.

А тут решили виновного в сожжении рукописи Корана в Волгограде отправить в Чечню. А что мешало осудить и наказать его по всей строгости закона в его регионе? Благо, практически в любой колонии сейчас нет недостатка в заключенных-мусульманах.

Ответ очевиден - потребовалось, с одной стороны, набрать очки в глазах мусульман, а с другой стороны, поставить их в зависимость от Кремля тем, что таким образом разжигается ненависть к ним остального общества. Мол, по каким таким законам россиянина из немусульманского региона за преступление против Ислама посылают судить и отбывать наказание в мусульманский регион? Это же исламизация России и ее подчинение Шариату - так это видит россиянин, столь же наивный, как и тот мусульманин, у которого это вызывает восторг.

Так Кремль проводит свою традиционную политику "разделяй и властвуй" и манипулирует мусульманским фактором, как в виде самих мусульман, которые покупаются на это, так и в виде тех, кто начинает считать мусульман опорой путинского режима и его привиллегированной группой.

Подобное восприятие - это последнее, что нужно мусульманам. Ведь правда такова, что мусульмане - одна из главных угнетенных и бесправных групп в путинской России, причем, столкнувшаяся с репрессиями и беспределом силовиков намного раньше, чем все остальные. А сейчас враги Ислама во власти и в оппозиции пытаются создать обратное впечатление - о мусульманах, как об обласканной власти группе населения.

Ни в коем случае не следует это поощрять и поддаваться на эти манипуляции.