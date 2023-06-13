Швеция впервые экстрадирует члена РПК в Турцию

Правительство Швеции на внеочередном заседании приняло решение об экстрадиции в Турцию сторонника Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщила шведская общественная телекомпания SVT.

Речь идет о 35-летнем гражданине Турции, который в 2013 году был приговорен турецким судом к четырем годам и семи месяцам лишения свободы за преступление, связанное с наркотиками.

Верховный суд Швеции 30 мая постановил, что в соответствии с законом об экстрадиции и Европейской конвенцией по правам человека нет никаких препятствий для его выдачи в Турцию.

В ходе разбирательства в Верховном суде Швеции гражданин Турции, в свою очередь, утверждал, что реальная причина запроса на экстрадицию — в его поддержке Рабочей партии Курдистана.

По его словам, он легально покинул Турцию после условно-досрочного освобождения и получил в Швеции разрешение на работу.

По данным телекомпании, речь идет о первой экстрадиции сторонника РПК в Турцию с момента подачи Швецией заявки на вступление в НАТО.

Уже завтра в Анкаре состоится четвертая встреча шведских и турецких дипломатов, на которой будет решаться вопрос дальнейшего пути Стокгольма в НАТО.