Три лидера тунисской оппозиции объявили голодовку в тюрьме

Три лидера тунисской оппозиционной партии Ан-Нахда объявили голодовку в знак протеста против их задержания и лишения основных прав в ходе репрессий правительства против противников президента Кайса Сайеда.

64-летний Сахби Атик голодает уже 32 дня. Его здоровье сильно ухудшилось, заявила в понедельник его жена Зейнеб Мраихи, навестив его в тюрьме.

Атик, член шуры (совета) Ан-Нахда, был арестован 6 мая, когда направлялся на конференцию в Турцию. С тех пор он находится под стражей по «подозрению в отмывании денег».

«Он потерял 17 кг [37 фунтов], его сердечный ритм слабый, и он едва может говорить», — сказала Мраихи, добавив, что неделю назад Атик провел несколько дней в реанимации в больнице.

Нахда выступила с заявлением в понедельник после того, как другой ее лидер, 54-летний Ахмед Мечерги, бывший член парламента и руководитель аппарата лидера партии, начал в воскресенье голодовку в знак протеста против своего заключения с 18 апреля.

«Принуждение задержанных к голодовке в качестве крайней меры для самозащиты — опасная политика и большой риск для жизни тунисцев, единственная вина которых — их несогласие с правящими властями», — говорится в заявлении.

Он также упомянул о задержании активиста и члена шуры партии Юссефа Нури, который был арестован примерно в то же время, что и Мечерги. Нури объявил голодовку с 24 апреля, чтобы «протестовать против отсутствия самых элементарных и фундаментальных прав заключенных», заявила его адвокат Латифа Хаббечи.

В субботу Нахда опубликовала петицию 52 тунисских профессоров права, призывающую правительство освободить «всех политических заключенных и узников совести, которые были заключены в тюрьму без оправдания или справедливого судебного разбирательства».

В марте Европейский парламент в не имеющей обязательной силы резолюции осудил «авторитарное течение» Сайеда, заявившего, что задержанные являются «террористами», причастными к «заговору против государственной безопасности».

Партия Ан-Нахда была крупнейшей в парламенте до того, как Сайед распустил палату в июле 2021 года в рамках захвата власти, что позволило ему править практически единолично в единственной демократии, возникшей после восстаний Арабской весны более десяти лет назад.

Тунисский суд в прошлом месяце приговорил лидера Нахды Рашида Ганнуши к одному году тюремного заключения по обвинениям, связанным с терроризмом, что партия осудила как «несправедливый политический приговор».