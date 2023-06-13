Израиль может отправить контрразведку на борьбу с преступностью в палестинских районах

Израиль рассматривает возможность развертывания своей службы внутренней безопасности для борьбы с преступностью в палестинских кварталах Израиля сообщает Al Jazeera.

Израильская Шин Бет, или Шабак, как она известна на иврите и арабском языке, является службой внутренней разведки и одним из трех отделений Службы общей безопасности Израиля.

После встречи с высшими должностными лицами в воскресенье офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поручил властям подготовиться к участию агентства в борьбе с преступной деятельностью.

«Несмотря на трудности, возможности Шин Бет должны быть задействованы в войне против мафиозных семей в арабском сообществе», — как сообщается, сказал Нетаньяху на встрече, согласно израильской газете Haaretz.

Вот что нужно знать об этом:

Активна ли Шин Бет в палестинских кварталах Израиля?

«Идея о том, что Шин Бет не имеет отношения к палестинской общине в Израиле, является ложной», — говорит Амджад Ираки, старший редактор журнала +972.

Агентство «очень активно собирает разведданные. У них есть информаторы и сотрудники, и они постоянно следят за палестинскими гражданами», — пояснил он.

Это мнение разделяет Савсан Захер, юрист и директор отдела социальных и экономических прав в "Адаля", юридическом центре прав арабских меньшинств в Израиле. «Шабак уже тайно вовлечен во многие проблемы среди палестинских граждан в Израиле, потому что с момента создания государства в 1948 году они рассматривались как враги и как угроза безопасности».

По словам Ираки, последние обсуждения являются просто продолжением «все более драконовского перехода израильского истеблишмента безопасности» к дальнейшему контролю над палестинской общиной.

Какие полномочия есть у Шин Бет, которых нет у полиции?

Шин Бет имеет доступ к ряду передовых средств сбора разведывательной информации, которые полиции не разрешается использовать.

К ним относится шпионское ПО Pegasus , которое может проникнуть на мобильное устройство либо через текстовое сообщение, на которое нажимают пользователи, либо, в последнее время, с помощью «атак с нулевым кликом».

Сообщения, чаты, телефонные звонки, контакты и электронные письма могут отслеживаться шпионским ПО.

ШАБАК также может использовать широкомасштабные, скрытные и жестокие методы допроса своих заключенных, не позволяя им встречаться со своими адвокатами и игнорируя надлежащую правовую процедуру.

Вероятно ли, что это предложение будет реализовано?

Израильское правительство выступило против размещения Шин Бет в палестинских кварталах Израиля.

Как сообщает Haaretz, израильские официальные лица утверждали, что действующие законы не позволяют мобилизовать ШАБАК и ее агентов против граждан Израиля и не позволяют министру национальной безопасности Итмару Бен-Гвиру санкционировать административные задержания.

The Middle East Monitor, некоммерческая организация по мониторингу прессы, сообщила, что высокопоставленные сотрудники службы безопасности считают, что это может отвлечь жизненно важные силы и ресурсы от текущих операций.

The Times of Israel также сообщила, что глава ШАБАК выступил против этих предложений на встрече с канцелярией премьер-министра.

Гали Бахарав-Миара, генеральный прокурор Израиля, также утверждала, что активная роль полиции может привести к раскрытию следственных методов Шин Бет в суде, если они собираются осудить кого-либо.

Нетаньяху до сих пор, казалось, игнорировал эти возражения. Решение ожидается в ближайшие недели.

Расследовать какие преступления будет поручено Шин Бет?

Проблема преступности и убийств преследует палестинскую общину внутри Израиля, где палестинцы долгое время страдают от дискриминации и более низкого уровня жизни.

Преступность резко возросла в этом году: The Times of Israel сообщила, что число палестинцев, убитых в результате насилия в Израиле, составило 102 человека по сравнению с 35 на тот же момент в 2022 году.

Многие также обвиняют полицию в преднамеренном пренебрежении. Захер сказала, что полиция «намеренно не выполняла свою роль правоохранительного органа, чтобы они могли ввести Шабак», что, как она объяснила, позволяет «внедрить инструменты безопасности» и «еще больше ограничит свободы».

Ираки объяснил, что в этих районах существует глубоко укоренившееся недоверие к израильской полиции: «В основе всего этого лежит истина о том, что палестинские граждане — даже те, кто требует какой-либо формы обеспечения правопорядка — не могут доверять полиции, не могут доверять службе безопасности, потому что они являются полностью политическими инструментами, разработанными государством для установления своего собственного контроля или своего собственного вида насилия».

Палестинский юрист и политолог Зиад Абу Зайед считает, что «нет реальных шансов бороться с преступностью при нынешнем каханистском инспекторе полиции, который считает, что убивать друг друга — это «арабская традиция»».

В апреле сообщалось, что комиссар израильской полиции Коби Шабтай в частной беседе с Бен-Гвиром сказал, что палестинцы «убивают друг друга. Это в их природе».