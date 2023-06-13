Израиль может отправить контрразведку на борьбу с преступностью в палестинских районах

Израиль рассматривает возможность развертывания своей службы внутренней безопасности для борьбы с преступностью в палестинских кварталах Израиля сообщает Al Jazeera.
Израильская Шин Бет, или Шабак, как она известна на иврите и арабском языке, является службой внутренней разведки и одним из трех отделений Службы общей безопасности Израиля.
После встречи с высшими должностными лицами в воскресенье офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поручил властям подготовиться к участию агентства в борьбе с преступной деятельностью.
«Несмотря на трудности, возможности Шин Бет должны быть задействованы в войне против мафиозных семей в арабском сообществе», — как сообщается, сказал Нетаньяху на встрече, согласно израильской газете Haaretz.
Вот что нужно знать об этом:
Активна ли Шин Бет в палестинских кварталах Израиля?
«Идея о том, что Шин Бет не имеет отношения к палестинской общине в Израиле, является ложной», — говорит Амджад Ираки, старший редактор журнала +972.
Агентство «очень активно собирает разведданные. У них есть информаторы и сотрудники, и они постоянно следят за палестинскими гражданами», — пояснил он.
Это мнение разделяет Савсан Захер, юрист и директор отдела социальных и экономических прав в "Адаля", юридическом центре прав арабских меньшинств в Израиле. «Шабак уже тайно вовлечен во многие проблемы среди палестинских граждан в Израиле, потому что с момента создания государства в 1948 году они рассматривались как враги и как угроза безопасности».
По словам Ираки, последние обсуждения являются просто продолжением «все более драконовского перехода израильского истеблишмента безопасности» к дальнейшему контролю над палестинской общиной.
Какие полномочия есть у Шин Бет, которых нет у полиции?
Шин Бет имеет доступ к ряду передовых средств сбора разведывательной информации, которые полиции не разрешается использовать.
К ним относится шпионское ПО Pegasus , которое может проникнуть на мобильное устройство либо через текстовое сообщение, на которое нажимают пользователи, либо, в последнее время, с помощью «атак с нулевым кликом».
Сообщения, чаты, телефонные звонки, контакты и электронные письма могут отслеживаться шпионским ПО.
ШАБАК также может использовать широкомасштабные, скрытные и жестокие методы допроса своих заключенных, не позволяя им встречаться со своими адвокатами и игнорируя надлежащую правовую процедуру.
Вероятно ли, что это предложение будет реализовано?
Израильское правительство выступило против размещения Шин Бет в палестинских кварталах Израиля.
Как сообщает Haaretz, израильские официальные лица утверждали, что действующие законы не позволяют мобилизовать ШАБАК и ее агентов против граждан Израиля и не позволяют министру национальной безопасности Итмару Бен-Гвиру санкционировать административные задержания.
The Middle East Monitor, некоммерческая организация по мониторингу прессы, сообщила, что высокопоставленные сотрудники службы безопасности считают, что это может отвлечь жизненно важные силы и ресурсы от текущих операций.
The Times of Israel также сообщила, что глава ШАБАК выступил против этих предложений на встрече с канцелярией премьер-министра.
Гали Бахарав-Миара, генеральный прокурор Израиля, также утверждала, что активная роль полиции может привести к раскрытию следственных методов Шин Бет в суде, если они собираются осудить кого-либо.
Нетаньяху до сих пор, казалось, игнорировал эти возражения. Решение ожидается в ближайшие недели.
Расследовать какие преступления будет поручено Шин Бет?
Проблема преступности и убийств преследует палестинскую общину внутри Израиля, где палестинцы долгое время страдают от дискриминации и более низкого уровня жизни.
Преступность резко возросла в этом году: The Times of Israel сообщила, что число палестинцев, убитых в результате насилия в Израиле, составило 102 человека по сравнению с 35 на тот же момент в 2022 году.
Многие также обвиняют полицию в преднамеренном пренебрежении. Захер сказала, что полиция «намеренно не выполняла свою роль правоохранительного органа, чтобы они могли ввести Шабак», что, как она объяснила, позволяет «внедрить инструменты безопасности» и «еще больше ограничит свободы».
Ираки объяснил, что в этих районах существует глубоко укоренившееся недоверие к израильской полиции: «В основе всего этого лежит истина о том, что палестинские граждане — даже те, кто требует какой-либо формы обеспечения правопорядка — не могут доверять полиции, не могут доверять службе безопасности, потому что они являются полностью политическими инструментами, разработанными государством для установления своего собственного контроля или своего собственного вида насилия».
Палестинский юрист и политолог Зиад Абу Зайед считает, что «нет реальных шансов бороться с преступностью при нынешнем каханистском инспекторе полиции, который считает, что убивать друг друга — это «арабская традиция»».
В апреле сообщалось, что комиссар израильской полиции Коби Шабтай в частной беседе с Бен-Гвиром сказал, что палестинцы «убивают друг друга. Это в их природе».