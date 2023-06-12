В Душанбе открыли самую большую мечеть Центральной Азии

В столице Таджикистана 8 июня прошла торжественная церемония открытия самой крупной мечети Центральной Азии. Об этом сообщает "Фергана".

В открытии приняли участие президент страны Эмомали Рахмон и находившийся в Таджикистане с государственным визитом эмир Катара Шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани.

Новая центральная соборная мечеть Душанбе занимает 12 гектаров земли, здание расположено на трех гектарах и имеет три больших входа.

Мечеть может одновременно вместить 133 тысяч человек, из которых 43 тысячи будут находиться внутри здания, остальные – вокруг него.

«Это не только мечеть, а современная база исламской культуры и истории, ее залы построены таким образом, что в них будут проводиться различные научно-культурные мероприятия и конференции различного уровня», — отмечает «Ховар».

Первый камень в фундамент будущей мечети был заложен 5 октября 2009 года во время празднования 1310-летия имама Абу Ханифы Нуъмона ибн Собита, имя которого решено присвоить новому сооружению.

Строительство началось 5 октября 2011 года, завершилось осенью 2019-го. Церемонию открытия назначили на март 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее отложили. В феврале Комитет по делам религий, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана сообщил, что церемония состоится в дни визита эмира Катара.

Проект мечети обошелся почти в 100 млн долларов США, 30 млн из которых выделило правительство Таджикистана, 70 млн — власти Катара.