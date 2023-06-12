В Ираке в тюрьму посадили человека, назвавшего себя ангелом Джибрилем

Суд в Ираке приговорил к двум годам заключениям человека, выдававшего себя за ангела Джибриля и продвигавшего свои идеи в Интернете.

Суд района Карх в Багдаде также приговорил 52 его последователя к одному году каждого.

По словам судьи, вынесшего решение, этот человек привлекал молодых людей к своей группе, делая заявления, произнося речи и публикуя книги, в том числе книгу под названием «Огни на пути Махди».

Этот человек создал учетные записи в социальных сетях, чтобы пропагандировать свое учение, и, как сообщается, привлек множество последователей, заявив, что он якобы ангел Джибриль, которому якобы Аллах поручил объявить о приходе Махди.

Мужчина, имя и возраст которого не называются, отправился в город Наджаф в Ираке, важный шиитский центр, где снял номер в отеле, чтобы подготовиться к объявлению о приходе Махди.

Сообщается, что он провозгласил о будущем приходе Махди в Ночь предопределения (Лейлят уль-Кадр) в месяц Рамадан.

Он ожидал, что к нему присоединятся паломники из Наджафа, но вместо этого пришли иракские силовики и арестовали его.

Он был осужден по обвинению в религиозном подстрекательстве к мятежу и нарушении общественной безопасности, а иракская полиция заявила, что преследовала других подозреваемых членов группы.