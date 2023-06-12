Кризис в Судане: затишье сменилось бурей, а Египет ужесточил правила въезда для беженцев

Боевые действия возобновились с новой интенсивностью после короткой передышки в субботу, самой тихой с тех пор, как в Судане разразился конфликт почти восемь недель назад, когда соперничество между армией и Силами быстрого реагирования переросло в открытую войну.

В течение 30 минут после окончания режима прекращения огня в воскресенье утром в нескольких частях страны были слышны воздушные налеты, артиллерийские обстрелы и пулеметные очереди.

7 мирных жителей были убиты в столице Хартуме в результате боевых действий, когда армия наносила авиаудары по базам СБР.

В то время как суббота стала самым спокойным днем ​​с начала конфликта, боевые действия в воскресенье назвали самыми страшными за все время..

Свидетели сообщили, что боевые действия возобновились на севере Омдурмана, в Эль-Генейне недалеко от границы с Чадом и в Эль-Обейде, столице провинции Северный Кордофан, к юго-западу от Хартума.

При посредничестве США и Саудовской Аравии было установлено прекращение огня, чтобы облегчить безопасную доставку остро необходимой гуманитарной помощи через всю страну. Также была надежда, что это остановит боевые действия, бушующие с 15 апреля.

Между тем, ситуация в Западном Дарфуре описывается как «катастрофическая».

В частности, в Эль-Генейне, столице провинции, где в течение нескольких недель наблюдается отключение связи, произошли новые волны нападений со стороны арабских кочевых племен, связанных с СБР.

Сообщается, что эти ополченцы преследуют людей по этническому признаку. Синдикат врачей Западного Дарфура назвал убийства, в результате которых погибло более 1000 человек, равными геноциду.

Насилие привело к тому, что за последние недели люди бежали в соседний Чад, что, по словам очевидцем, было мучительным и рискованным путешествием.

Сообщается, что Эль-Обейд, расположенный на главном пути в Дарфур, находится в осадном положении, а жители говорят, что поставки продовольствия и медикаментов прекращены.

«Ситуация сложная. СРБ рассредоточены по дорогам между деревнями и грабят, и повсюду грабят банды. Перемещаться с места на место стало опасно», — сказал агентству Reuters житель Северного Кордофана Мохамед Салман.

Согласно оценкам Международной организации по миграции, более 1,4 миллиона человек были перемещены внутри Судана, а еще 476 800 человек бежали в соседние страны, большинство из которых уже борются с бедностью и внутренними конфликтами.

Около половины беженцев направляются на север, в Египет. Между тем в субботу Египет ужесточил свои визовые правила для суданских граждан, спасающихся от войны, требуя визы перед пересечением границы и отменив исключение для женщин и детей.

Министерство иностранных дел Египта ввело новые правила, оправдав этот шаг как борьбу с «незаконной деятельностью», включая мошенничество.

Власти Египта говорят, что новые требования были разработаны не для «предотвращения или ограничения» въезда суданских граждан, а для прекращения «незаконной деятельности отдельных лиц и групп на суданской стороне границы, которые подделывали въездные визы» с целью получения прибыли.

«Египет принял более 200 000 суданских граждан с начала кризиса… в дополнение к примерно пяти миллионам суданских граждан, которые уже находились» в стране до войны, — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Египта подчеркнуло в своем заявлении, что его консульства в Судане были обеспечены «необходимыми электронными устройствами для точного, быстрого и безопасного выполнения этих правил, обеспечивая упорядоченный въезд суданских граждан».

Люди, которые проделали долгий путь до египетско-суданской границы, жалуются на плохие условия и долгое время ожидания.