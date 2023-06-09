Афганистан: взрыв на похоронах губернатора убил 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва в четверг на похоронах исполняющего обязанности губернатора афганской провинции, ответственность за убийство которого на этой неделе взяла на себя группировка ИГИЛ.

В заявлении министерства внутренних дел Афганистан говорится, что взрыв на похоронах исполняющего обязанности губернатора северо-восточной провинции Бадахшан также ранил более 30 человек, поскольку «большое количество соотечественников» собралось в мечети в честь Нисара Ахмада Ахмади.

«Министерство внутренних дел ИЭА осуждает эту жестокость опальных врагов», — говорится в заявлении о взрыве в столице провинции Файзабаде.

«Я стоял возле мечети, чтобы встретить прибывающих гостей, и вдруг страшный звук сотряс мечеть», — сказал свидетель Насир Ахмад.

«Когда я вошел в мечеть, я увидел окровавленные трупы, лежащие на земле», — сказал 37-летний мужчина AFP .

Журналист AFP, находившийся на месте взрыва, сообщил, что силовики Талибана утром установили контрольно-пропускные пункты вокруг места похорон.

Когда раздался взрыв, люди разбежались по близлежащим улицам, магазины в панике закрылись, а район оцепили силы безопасности.

Репортер AFP видел 10 тел на носилках в местной больнице.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за убийство Ахмади во вторник, когда террорист-смертник врезался в его машину на машине, начиненной взрывчаткой.

В ходе этого нападения, которое также произошло в Файзабаде, погиб также водитель, а еще шесть человек получили ранения.

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) заявила в Твиттере, что «безоговорочно осуждает это и недавнюю волну ужасающих и неизбирательных нападений, которые продемонстрировали полное пренебрежение к жизням мирных жителей».

Хотя ситуация с безопасность в Афганистане улучшилась после возвращения талибов к власти, ИГИЛ остается самой большой угрозой безопасности в стране. Талибы же обязались не допустить, чтобы страна служила плацдармом для международных атак.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападения на группы религиозных меньшинств, иностранные посольства, а также на правительственных чиновников.