Ганнибал Каддафи объявил голодовку в ливанской тюрьме

Состояние здоровья Ганнибала Каддафи, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, ухудшается после того, как он объявил голодовку в ливанской тюрьме в знак протеста против многолетнего заключения без суда.

У 47-летнего Ганнибала «спазмы мышц, рук и ног, головокружение и головные боли, а предшествующие медицинские проблемы с позвоночником и бедрами ухудшились из-за голодовки», — сообщил один из его адвокатов в четверг, через шесть дней после начала голодовки, добавив, что врач каждый день проверяет его здоровье.

Пятый и младший сын Муаммара Каддафи находится в заключении в штаб-квартире Сил внутренней безопасности в Бейруте с 2015 года в связи с исчезновением ведущего ливанского шиитского имама Муссы ас-Садра во время поездки в Триполи, Ливия, в 1978 году. Ганнибалу на тот момент было три года.

Ас-Садр был одним из основателей шиитской политической партии «Амаль». Ливан обвинил Муаммара Каддафи в его исчезновении.

В 2011 году, после падения Триполи и гибели отца от рук бойцов оппозиции, Ганнибал бежал в соседний Алжир со своей женой и некоторыми из своих братьев и сестер. Позже они нашли убежище в Сирии как политические беженцы при правительстве Башара Асада.

По словам его адвокатов, в 2015 году Ганнибала «заманили» к сирийско-ливанской границе под предлогом газетного интервью, а затем похитили и увезли в Ливан. Это сделала группа, ищущая ответы на вопросы об Ас-Садре.