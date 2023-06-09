Ганнибал Каддафи объявил голодовку в ливанской тюрьме

Состояние здоровья Ганнибала Каддафи, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, ухудшается после того, как он объявил голодовку в ливанской тюрьме в знак протеста против многолетнего заключения без суда.
У 47-летнего Ганнибала «спазмы мышц, рук и ног, головокружение и головные боли, а предшествующие медицинские проблемы с позвоночником и бедрами ухудшились из-за голодовки», — сообщил один из его адвокатов в четверг, через шесть дней после начала голодовки, добавив, что врач каждый день проверяет его здоровье.
Пятый и младший сын Муаммара Каддафи находится в заключении в штаб-квартире Сил внутренней безопасности в Бейруте с 2015 года в связи с исчезновением ведущего ливанского шиитского имама Муссы ас-Садра во время поездки в Триполи, Ливия, в 1978 году. Ганнибалу на тот момент было три года.
Ас-Садр был одним из основателей шиитской политической партии «Амаль». Ливан обвинил Муаммара Каддафи в его исчезновении.
В 2011 году, после падения Триполи и гибели отца от рук бойцов оппозиции, Ганнибал бежал в соседний Алжир со своей женой и некоторыми из своих братьев и сестер. Позже они нашли убежище в Сирии как политические беженцы при правительстве Башара Асада.
По словам его адвокатов, в 2015 году Ганнибала «заманили» к сирийско-ливанской границе под предлогом газетного интервью, а затем похитили и увезли в Ливан. Это сделала группа, ищущая ответы на вопросы об Ас-Садре.
Команда юристов Ганнибала утверждает, что за похищением стоял Хасан Якуб, в то время член парламента от «Хизбаллы», ведущей шиитской политической партии в Ливане. Отец Якуба и журналист Аббас Бадер эль-Дин сопровождал Садра во время визита в Ливию, и его больше никто не видел.
В разгар своего похищения Ганнибал появился в видеотрансляции ливанского телеканала «Аль-Джадид» 11 декабря 2015 года с двумя синяками под глазами и синяком на носу, сказал, что у него «хорошее здоровье», и призвал тех, у кого есть доказательства исчезновения Садра, выйти вперед.
Сообщается, что Ганнибала схватили люди, связанные с движением «Амаль», и он был освобожден в городе Баальбек на следующий день после появления видео и доставлен ливанскими властями в Бейрут.
17 декабря того же года Яакуба задержали по подозрению в причастности к похищению. Он был освобожден под залог и отрицал свою причастность к похищению Ганнибала.
Учитывая многолетнюю вражду между Ливаном и Ливией из-за исчезновения Ас-Садра, попытки освободить Ганнибала не увенчались успехом.
Сразу после его ареста Сирия потребовала его экстрадиции, поскольку ему было предоставлено там политическое убежище. Требование было отклонено ливанскими судами на том основании, что Ганнибал не разыскивался в Сирии за какие-либо преступления.
В 2016 году ливанский судья обвинил Ганнибала в сокрытии информации об исчезновении ас-Садра после того, как семья имама подала на него в суд из-за его предполагаемой роли в этом.
За восемь лет, проведенных за решеткой, Ганнибал несколько раз менял свою команду юристов, и его дело проходило через часто политизированную и медлительную ливанскую судебную систему.
В 2018 году он был приговорен к 18 месяцам лишения свободы за «оскорбление» ливанской судебной системы, а также получил годичный запрет на поездки, поскольку сообщения о возможных переговорах о его освобождении в конечном итоге ни к чему не привели.
«Он начал эту голодовку, потому что хочет привлечь внимание общественности и правительства к своему истинному делу», — сказал адвокат.
«Он чувствует, что о нем забыли, поэтому решил объявить голодовку, потому что больше не может».
Но Ганнибала в Ливане мало поддерживают, и это в основном со стороны нескольких, в основном просирийских голосов или антишиитских деятелей. Давление с целью оставить его за решеткой сохраняется среди влиятельных шиитских партий страны.
31 августа 2022 года, в 44-ю годовщину исчезновения Ас-Садра и двух его товарищей, Якуб заявил на пресс-конференции о заключении Ганнибала в тюрьму: «Говоря о законности его ареста и его юном возрасте, когда его отец совершил преступление… это пустое, потому что это продолжающееся преступление, а он сын диктатора».
Он сказал, что его отец, имам и журналист подверглись « нападению… несправедливому и агрессивному», и призвал братьев и сестер Ганнибала обеспечить их свободу.
«Я говорю тебе, о Саиф аль-Ислам Каддафи , если ты хочешь своего брата Ганнибала, мы хотим наших похищенных близких. О, Айша Каддафи, если тебе нужен твой брат… дай нам то, что у тебя есть, с доказательствами и документами».
Иными словами, шиитские лидеры в Ливане даже не пытаются скрывать, что Ганнибал Каддафи содержится под решеткой не потому что он виновен ("это пустое"), а потому что он заложник, который может служить рычагом на более старших Каддафи.