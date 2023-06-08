Египетские юристы подали в суд на Netflix из-за чернокожей Клеопатры

Группа египетских юристов и археологов требует от мирового медиа-гиганта Netflix финансовой компенсации в размере 2 млрд долларов США за изображение Клеопатры VII чернокожей в документальной драме «Царица Клеопатра» .

В письме, направленном командой в ЮНЕСКО в понедельник, говорится, что Египет имеет право на первоначальную компенсацию в размере 2 миллиардов долларов от Netflix за «искажение египетской идентичности».

В письме также говорится, что Египет имеет право подать в суд для «сохранения материального и нематериального египетского наследия, будь оно древнее или современное».

ЮНЕСКО еще не ответила на требования, выдвинутые группой.

Шоу вызвало огромную, а временами истерическую реакцию со стороны видных деятелей Египта, включая правительство или тех, кто с ним связан.

В конце апреля министерство древностей поддержало дебаты, заявив Netflix, что у Клеопатры «белая кожа и эллинистические черты».

В минувшие выходные адвокат министра культуры Эссам Халаф подал жалобу генеральному прокурору Египта на Netflix, призвав навсегда закрыть шоу.

Он подал несколько жалоб на потоковый сервис, в том числе особенно бессвязную жалобу, в которой продюсеры шоу обвинялись в том, что они не получили разрешения просто изображать археологические объекты, существующие в Египте.

В апреле, еще до того, как документальная драма вышла в эфир на Netflix, адвокат Махмуд эль-Семари подал жалобу генеральному прокурору с призывом закрыть калифорнийский потоковый сервис в Египте из-за шоу.

Эль-Семари заявил, что Netflix «пытается стереть египетскую идентичность», «пропагандируя афроцентризм».

Клеопатра VII принадлежала к македонско-греческой династии Птолемеев. Многие египетские националисты до 1950-х годов не считали ее или кого-либо из ее родственников настоящими фараонами, а Нектанебо II считался последним коренным правителем династического Египта.

Поскольку личность матери королевы неизвестна, то некоторые историки полагают, что она могла быть черной египтянкой.

Мы бы рекомендовали египетским юристам все же приложить свой пыл не в борьбе с никому не нужным фильмом, о котором никто бы и не услышал без их внимания, а например к защите прав современных египтян. Этот вопрос куда актуальнее цвета кожи Клеопатры.