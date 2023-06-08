США: родители-мусульман протестуют против отмены их права на отказ от учебников с ЛГБТ-учением

На этой неделе сотни родителей и участников кампании в области образования в Мэриленде (США) протестовали против резкого изменения учебной программы, которое означает, что они больше не могут отказаться от уроков сексуальной и гендерной идентичности для своих детей на основании религиозных убеждений.

В марте школьная система пересмотрела свою политику уведомления родителей, что означало, что родителей больше не информируют заранее о книгах, которые читают в классе. И отказываться от уроков больше не разрешается.

В ходе демонстрации под эгидой организации «Права семьи за свободу вероисповедания» (FRRF) 6 июня, более 400 человек протестовали перед штаб-квартирой государственных школ округа Монтгомери (MCPS) в Роквилле, штат Мэриленд, с требованием вернуть возможность отказа.

В округе Монтгомери родители и организаторы говорят, что они хотят, чтобы школьная система вернула возможность отказа от участия, и они не пытаются добиться удаления самих книг.

«У нас есть права в соответствии с Первой поправкой. Это был отказ, который уже был на месте. Это уже было предоставлено нам. Это уже было. Мы уже отказывались», — говорит Ваэль Элькошаири, организатор FRRF.

Закон штата Мэриленд разрешает учащимся и их семьям отказаться от использования любых учебных материалов в школах, связанных с семейной жизнью и человеческой сексуальностью. Но в марте округ государственных школ отменил эту политику в своих школах, что вызвало возмущение некоторых родителей.

Осенью 2022 года система государственных школ округа Монтгомери объявила о своих планах изменить учебную программу в следующем школьном семестре. Новая учебная программа должна была включать новый список книг, которые нужно читать от дошкольного возраста до восьмого класса, посвященных сексуальной и гендерной идентичности.

По данным Совета по американо-исламским отношениям (Cair), школы заранее уведомляли семьи о запланированных обсуждениях и имели возможность отказаться от участия своих детей в этих обсуждениях на основании их религиозных убеждений, что и сделали многие семьи. Родители утверждали, что темы сексуальной ориентации и гендерной идентичности вводятся слишком рано.

В октябре разразился скандал после того, как школьный округ Дирборна временно ограничил доступ к семи книгам после того, как родители выразили обеспокоенность тем, что книги содержат откровенно сексуальный контент. Затем родители сказали, что повествование в СМИ с тех пор изменилось, и они превратили это в проблему для более широкого ЛГБТ-сообщества.

В мае три семьи подали в суд на правление MCPS и суперинтенданта по поводу обновленной учебной программы и утверждали, что отсутствие возможности отказа нарушает их права, закрепленные в Первой поправке.