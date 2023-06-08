В Чечне установлен норматив по принудительной отправке людей на войну в Украине

В Чечне местные чиновники, командиры и люди без всякого на то права именующиеся "имамами" имеют обязательство по числу завербованных на войну против Украины людей – ради выполнения этого "норматива" местных жителей незаконно удерживают в секретных тюрьмах и угрожают расправой над родственниками в случае отказа. Об этом говорится в материале кризисной группы "СК SOS".

На основе свидетельств людей, которые обратились за помощью, правозащитники рассказали, что под особенный риск попали те жители республики, которых уже задерживали силовики. Они состоят в особых базах – если при прошлых задержаниях кадыровцы требовали деньги за освобождение, то теперь отпускают с согласия отправиться на фронт.

Точное количество завербованных таким образом чеченцев в кризисной группе не называют из-за невозможности составить такую статистику. Однако правозащитникам известен случай, когда из 70 человек, удерживаемых в секретной тюрьме, в итоге на войну согласились уехать порядка 50 человек, или две трети задержанных. За отказ им угрожают тюрьмой по сфальсифицированному обвинению или отправкой в Украину членов их семей. Об этом в начале вторжения говорили и другие правозащитники и представители Украины.

Кроме того, в "СК SOS" рассказали, что некоторых из задержанных заставляют дать показания на трех знакомых, чтобы у них был формальный повод для задержания, и, следовательно, для вербовки. Так правозащитники напомнили о преследовании чеченцев, которые хотели получить загранпаспорт – на войну убеждают поехать и таксистов, которые остались без работы в ходе последних рейдов.

Издание Кавказ.Реалии рассказывает об одном из таких похищенных, жителе села Серноводское Шамиле Сасламбекове (возможно, Сосламбекове). Ему предположительно поставили ультиматум: либо отправка в Украину, либо тюрьма по сфабрикованному уголовному делу. Он предпочел отправиться на войну, где был убит.

Также в Чечне умер от сердечного приступа Адам Мурадов – муж одной из участниц антивоенного митинга в Грозном, состоявшегося после объявления частичной мобилизации. По утверждению Центра защиты прав человека "Мемориал", его заставили избить супругу, а их 18-летнего сына отправили на войну в Украину.

Вообще, Кавказ.Реалии отмечают, что сли с начала войны против Украины Кадыров регулярно отчитывался о большом количестве чеченцев, готовых "встать на защиту родины", теперь он говорит об обратном, но при этом только на чеченском языке.

Кадыровцы начали агрессивную медиакампанию против тех жителей, которые не хотят идти на войну добровольцами. Кадыров поручил лишать малоимущих и безработных жителей полагающихся им льгот, если те не готовы служить в силовых структурах. Неработающих мужчин заставляют заполнить анкеты с объяснением, почему те отказываются работать в Минобороны.