Польша депортировала бывшего силовика, который рассказал о фабрикации "террористических дел"

Власти Польши депортировали в Россию бывшего сотрудника контрразведывательного подразделения управления ФСБ по Дагестану Эмрана Наврузбекова, который бежал из страны в 2017 году и публично рассказал о фабрикации российскими силовиками "террористических дел".

Об этом сам Наврузбеков, находясь на российском погранпункте, сообщил медиапроекту "Вот так". Жена Наврузбекова добавила, что польская сторона не стала дожидаться рассмотрения судом поданной им жалобы на решение о депортации. При этом, с ее слов, ей самой и детям убежище было предоставлено.

Также Наврузбеков заявил, что его задержали сразу после того, как он передал руководителю правозащитного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину "500 файлов закрытой информации, чтобы он передал ее в Гаагский трибунал". Позднее, по данным издания, связь с ним пропала.

Как сообщает издание Кавказ.Реалии решении о депортации Наврузбекова стало известно неделю назад. Суд в Польше сослался на его включение в список лиц, представляющих угрозу для безопасности страны.

Ранее Наврузбеков, запросивший политическое убежище в 2017 году, получил отказ, который он обжалует, и повторно обратился с таким прошением в октябре прошлого года. С тех пор он находился в лагере для беженцев в воеводстве Куявско-Поморское, где был задержан 17 мая.

Причиной стало предполагаемое нарушение Наврузбековым правил поведения в лагере, также, согласно постановлению суда, при задержании он не подчинился требованиям сотрудников полиции и был агрессивен. Сам он это отрицает.

Зимой в интервью Gulagu.net Наврузбеков рассказал, как в Дагестане фабрикуются "террористические дела", на которых силовики зарабатывают премии и повышения. В частности, он говорил об управляемых терактах, убийствах людей под видом "ликвидации террористов", пытках, подбрасывании оружия и наркотиков.

Он также в интервью сайту Кавказ.Реалии раскрыл подробности агентурной деятельности и рассказал, что является не единственным сотрудником спецслужб, покинувшим страну, чтобы не участвовать в преступлениях. Наврузбеков утверждает, что руководство планировало направить его в Турцию для сбора информации об эмигрировавших оппозиционных активистах с Северного Кавказа.

Отметим то, что говорили уже несколько раз. Польша имеет право давать или не давать убежище, но депортация в Россию - страну, во главе которой стоят военные преступники - это за гранью добра и зла. Особенно если депортируют людей, которые сообщают миру о преступлениях режима.