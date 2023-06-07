В Египте запретили публичные похороны солдата, застрелившего трех израильтян

В Каире усилилась напряженность из-за того, что египетские власти запретили активистам и членам семьи проводить публичные похороны Мохамеда Салаха, солдата-призывника, чья предполагаемая причастность к убийству трех израильских солдат обострила египетско-израильские отношения.

Власти Египта запретили во вторник вечером проводить публичные похороны около дома покойного в Каире, опасаясь, что люди могут посчитать его «мучеником».

Салах, сотрудник пограничной службы на границе Египта с Израилем, как полагают, причастен к убийству трех израильских солдат после того, как он вошел на территорию Израиля, и был убит во время перестрелки в субботу.

Согласно предварительным отчетам, Салах прорвался через пограничное ограждение и проник на 1 км вглубь израильской территории, имея при себе боеприпасы и ножи для «запланированного нападения», согласно заявлениям Израиля.

Израильская армия заявила, что египтянин застрелил двух солдат «рано утром… когда они охраняли военный пост на границе с Египтом» на горе Хариф, недалеко от города Мицпе-Рамон в пустыне Негев.

Обнаружение их тел вызвало розыск, в ходе которого был убит третий израильский солдат. Четвертый израильский солдат, унтер-офицер, был легко ранен и эвакуирован в госпиталь. Салах был застрелен израильтянами.

Египетская армия сообщила, что Салах преследовал контрабандиста и случайно попал на территорию Израиля, а огонь открыл по ошибке.

В то время как израильские СМИ и правительство называют Салаха «террористом», египетские и арабские активисты социальных сетей и несколько журналистов, даже те, кто верен режиму, описывают его как героя и мученика.

Во вторник силовики перекрыли дороги, ведущие к дому покойного в районе Айн-Шамс, где живут представители среднего класса, к северо-востоку от Каира, а вокруг дома были дежурят полицейские.

Напомним, что Египет был первой арабской страной, заключившей мир с Израилем после Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года, хотя в Египте по прежнему много противников нормализации отношений с Израилем.

Их общая граница в основном мирная, несмотря на мятеж на Синайском полуострове в Египте и случайные перестрелки между контрабандистами наркотиков и израильскими войсками.