Израильский рейд в палестинской деревне: шесть человек ранены

Шесть палестинцев были ранены во время утреннего рейда израильских оккупационных сил в среду в лагере беженцев Акабат-Джабр к югу от города Иерихон на Западном берегу.

Израильтяне штурмовали лагерь в рамках широкомасштабной кампании по поиску и задержанию, совершив обыски в нескольких домах в поисках молодых людей.

Израилю не удалось задержать молодых людей, личности которых пока не известны, а обвинения против них на данный момент также не предъявлены.

Израильский солдат был ранен коктейлем Молотова, а один из их бронетранспортеров был поврежден после того, как палестинцы, сопротивлявшиеся рейду, обстреляли его.

Все раненые палестинцы были доставлены в больницу для лечения, при этом все раны, как сообщается, были в нижних частях тела.

Кроме того, по сообщению информационного агентства WAFA, в среду в Иерусалиме десятки израильских поселенцев ворвались на территорию мечети Аль-Акса под защитой израильских силовиков.

Вакф, религиозный орган, контролирующий и управляющий комплексом Аль-Акса, заявил, что поселенцы подошли к мечети со стороны ворот Аль-Магариба и совершили еврейские молитвы и ритуалы, что запрещено давним соглашением о статус-кво, которое разрешает только мусульманам поклонение на месте.

В тот же день в городе Кафр-Дан близ Дженина израильские силовики ранили палестинца, при этом еще четыре человека из этого города были задержаны, а пятый мужчина из соседней деревни Буркин также взят под стражу. Опять же, Израиль не назвал официальной причины рейда.

Солдаты также взорвали автомобиль, принадлежащий отцу одного из мужчин, согласно местным источникам, а также совершили набеги и разграбили многочисленные дома.

Также поступали сообщения о штурме израильскими войсками нескольких кварталов Исавии в оккупированном Восточном Иерусалиме, а также об использовании слезоточивого газа против палестинцев во время рейда в городе Бейт-Уммар на юге Западного берега.