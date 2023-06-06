В Египте прошли переговоры официального Каира с фракциями Газы

В Каире в понедельник прошла встреча египетских официальных лиц и палестинских лидеров ХАМАС и "Исламского джихада". По сообщениях египетских и палестинских источников на встрече обсуждались многие политические вопросы.

Долгосрочное прекращение огня между палестинским сопротивлением в Газе является одной из самых важных тем, которые вчера обсуждались с Египтом, сообщил высокопоставленный чиновник ХАМАС, который предпочел не называть свое имя журналистам.

«Египет прилагает большие усилия для достижения своих целей по окончательному соглашению между группировками палестинского сопротивления и израильской оккупацией», — добавил источник. «Прекращение огня будет включать также напряженность на оккупированном Западном берегу и в Иерусалиме».

В понедельник делегация ХАМАС во главе с Исмаилом Хания и делегация "Исламского джихада" во главе с Зиядом аль-Нахалой прибыли в Египет для участия во встречах с официальными лицами Египта по различным политическим и гуманитарным вопросам на палестинских территориях.

«Переговоры в Каире на этот раз основаны на конкретных документах, которые имеют тесную связь друг с другом, а именно улучшение условий жизни в секторе Газа, работа над сохранением существующего спокойствия и обеспечением его расширения», — отметил источник.

Источник добавил, что Египет проинформировал как ХАМАС, так и "Исламский джихад", что он собирается увеличить торговый обмен между Газой и Египтом и позволит ввозить в Газу новые товары.

Кроме того, Египет увеличит объем электроэнергии, поставляемой в Газу, с 30 мегаватт до минимум 100 мегаватт, чтобы помочь местным жителям в преодолении 16-летнего кризиса с электричеством, пояснил чиновник.

В свою очередь палестинцы проинформировали Египет, что не будут соблюдать никаких соглашений, если Израиль не прекратит свои провокации против Газы, на оккупированном Западном берегу и в Иерусалиме, заявил представитель "Исламского джихада" Давуд Шихаб.