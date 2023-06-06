Сын Руслана Ямадаева погиб на войне в составе ЧВК Вагнер

На войне в Украине погиб завербовавшийся в ЧВК "Вагнер" в колонии Сайд-Хусейн Ямадаев – сын бывшего чеченского командира, депутата Госдумы и Героя России Руслана Ямадаева, убитого в 2008 году в Москве.

О гибели Ямадаева сообщили оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO и связанный с силовиками анонимный телеграм-канал "Два майора". Также информацию подтвердило издание Кавказ.Реалии, которое связалось с источниками в Чечне.

Ямадаев был осужден в 2016 году Одинцовским райсудом Московской области на десять лет лишения свободы в колонии строгого режима по нескольким статьям: причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, угон автомобиля, насилие в отношении представителя власти, разбой в особо крупном размере и похищение паспорта. В декабре того же года Мособлсуд в апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

По данным сетевого издания RuNews24, Ямадаев, завербовавшийся в ЧВК "Вагнер" из ИК-2 в Ульяновской области, прибыл на линию фронта в начале этого года и был убит в Бахмуте в апреле.

Ранее, находясь в колонии, Ямадаев записал видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину, с просьбой обратить внимание на "беспредел" в исправительном учреждении, где, по его словам, заключенных "унижают и ущемляют". Он показал шрамы на руках, сказав, что "вскрывался" (то есть наносил себе повреждения), как следует из его слов – в знак протеста против избиений его друзей.

Напомним, что в годы первой чеченской войны Руслан Ямадаев участвовал в боевых действиях против федеральных войск, затем перешел на сторону России. В 2003 – 2007 годах был депутатом Госдумы. В 2004 году получил звание Героя России.

Он был убит 24 сентября 2008 года около 17 часов в центре Москвы. На светофоре рядом с автомобилем Ямадаева остановился другой автомобиль, вышедший из него мужчина подошел к машине Ямадаева и через открытое окно сделал около 20 выстрелов из автоматического пистолета Стечкина с глушителем. За убийство Ямадаева были осуждены три жителя Чечни.

Руслан Ямадаев, вместе с братьями Сулимом и Джабраилом, считались оппонентами Кадырова.