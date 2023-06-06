Иран вновь откроет посольство в Саудовской Аравии

Иран подтвердил, что на этой неделе вновь откроет свое посольство в Саудовской Аравии, спустя семь лет после того, как оно было закрыто из-за дипломатических разногласий.

В кратком заявлении в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что посольство Тегерана в Эр-Рияде будет вновь открыто во вторник, после также вновь откроется его консульство в Джидде и его представительство при Организации исламского сотрудничества днем ​​позже.

Он сказал, что посольство и консульство уже начали работу для облегчения паломничества, и теперь они будут «официально вновь открыты в присутствии представителей министерств иностранных дел двух стран».

Этот шаг сделан в соответствии с соглашением при посредничестве Китая, которое Иран и Саудовская Аравия подписали в Пекине 10 марта, и в котором установлен крайний срок в два месяца для открытия посольств.

С тех пор иранские власти заявили, что посольства начали проводить некоторую практическую работу, но им нужно больше времени, чтобы официально открыться, потому что здания были закрыты в течение многих лет.

До сих пор нет официального подтверждения того, когда официально откроются посольство Саудовской Аравии в Тегеране или консульство королевства в Мешхеде или кто будет их послом.

Тегеран выбрал Алирезу Энаяти, бывшего посланника в Кувейте и заместителя министерства иностранных дел по региональным делам, своим посланником в Эр-Рияде, сообщили в прошлом месяце иранские государственные СМИ.

Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном в 2016 году после штурма его представительств во время демонстраций протеста против казни шиитского религиозного лидера.

В последние месяцы два региональных центра неуклонно снижают напряженность, что, по их словам, поможет укрепить безопасность во всем регионе.