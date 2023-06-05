Кадыровские приоритеты: сколько в Чечне получают чиновники, а сколько учителя?

Средняя зарплата в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности в Чечне в январе-марте 2023 года составила 56 тысяч рублей. Показатель оказался самым высоким на Северном Кавказе, притом что средняя зарплата в сфере образования в Чечне – минимальная для округа. Данные приводит издание Кавказ.Реалии со ссылкой на управление Федеральной службы госстатистики по Северному Кавказу.

Среднестатистический чиновник и силовик в Чечне получают 56 291 рубль, притом что в целом средняя официальная зарплата по республике в январе-марте составила 35 287 рублей. Для сравнения: средняя зарплата чиновников и военнослужащих в Ставропольском крае составила 50 тысяч рублей, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии – 53 тысячи, Ингушетии и Северной Осетии – 54 тысячи.

За год зарплата госслужащих и силовиков в Чечне выросла на 18%, став самым высоким среди всех конкретизированных сфер деятельности в республике.

При этом в образовании средняя зарплата в Чечне в первом квартале этого года составила 26 073 рубля. Для сравнения – в Ставропольском крае педагоги в среднем получают 34 тысячи рублей, Кабардино-Балкарии – 31 тысячу, Северной Осетии – 30 тысяч, Дагестане – 29 тысяч. При этом, согласно данным, зарплата в сфере образования в Чечне за год выросла на 10%.

Напомним, что согласно официальной российской статистике, в прошлом году Чечня стала лидером в рейтингах по уровню безработицы, числу погибших в ДТП, росту банкротств, самым низким зарплатам учителей и пенсий, самым небольшим банковским вкладам и худшему материальному состоянию населения.

В общем, у настоящего "отца народа" было бы дел невпроворот дома, но Кадырова похоже такие дела волнуют меньше чем "фашисты" в Украине.