Палестинский ребенок, раненный израильскими солдатами, скончался сегодня утром

Двухлетний палестинский мальчик, которому израильские солдаты выстрелили в голову, скончался в понедельник от полученных ран.

Мухаммад Тамими и его отец Хайтам Тамими в четверг пострадали от израильского обстрела недалеко от Рамаллы на оккупированном Западном берегу.

По словам очевидцев, отец с сыном находились в припаркованной машине возле своего дома в деревне Наби-Салех, когда на них напали.

Хэйтам был ранен в грудь и доставлен в больницу в Рамалле, а Мухаммад был серьезно ранен в голову и эвакуирован в израильскую больницу, где он оставался на системе жизнеобеспечения, пока сегодня утром не был объявлен мертвым.

Израильские военные признались, что стреляли в малыша и его отца, заявив, что приняли их за палестинских боевиков.

В заявлении армии говорится, что они открыли ответный огонь по группе палестинских боевиков, которые, как утверждается, за несколько минут до этого обстреляли близлежащее поселение.

Однако Басим Тамими, родственник семьи и местный активист, рассказал, что Мухаммад и Хайтам были в машине и собирались уехать. Как только машина тронулась, израильские солдаты открыли по ним огонь.

«Израильские силы находились рядом с домом и открыли огонь по машине», — сказал Басим.

Наби-Салех, небольшая деревня, расположенная к северо-западу от Рамаллы, уже давно находится в центре внимания из-за того, что здесь проходят различные демонстрации против израильской оккупации на Западном берегу. Из-за этого она подвергается усиленному давлению со стороны израильских сил, которые регулярно проводят рейды в этом районе.

По данным Басима Тамима, с 1967 года по меньшей мере 27 жителей деревни были убиты, с 2009 года 400 ранены и еще 400 арестованы.

Он говорит, что аресты и насилие являются частью израильской политики «сломить волю этого поколения».

В этом году израильские силы и поселенцы убили по меньшей мере 119 палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме и еще 34 в секторе Газа.

Всего было убито не менее 25 детей.