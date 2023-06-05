Эрдоган представил "кабинет столетия Турции"

В субботу 3 июня в президентском комплексе в Анкаре состоялась инаугурация заново избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. До этого в тот же день Эрдоган принес присягу в парламенте перед депутатами меджлиса, тем самым официально вступив в должность на третий срок.

В инаугурационной речи Эрдоган говорил о необходимости отказаться от старой конституции, наследия переворота 1980 года, и принять новую, "гражданскую и инклюзивную".

На инаугурации присутствовало множество гостей, в том числе лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар и футболист Месут Озил. Иностранный гостей было тоже немало, даже таких разных как президент Венесуэлы Николай Мадуро и генсек НАТО Йенс Столтенберг, азербайджанский президент Ильхам Алиев и армянский премьер Никол Пашинян, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и глава Госдумы РФ Володин, венгерский премьер Виктор Орбан и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и многие другие.

В тот же день Эрдоган представил свой новой кабинет министр. И вот здесь все особенно интересно, потому что новое турецкое правительство на 90% состоит из новых людей. На своих постах остались только двое - министры здравоохранения и туризма/культуры.

Как отметили некоторые наблюдатели, если настроения среди распавшейся оппозиции и без того были очень плохими, то новый кабинет Эрдогана нанес ей завершающий психологический удар. Технократическое "правительство столетия Турции", как его называет Эрдоган, будет (по крайней мере, до выборов 2024 года) находиться в центре внимания и позиционировать Эрдогана как единственного дееспособного лидера. Тот факт, что Эрдоган наполнил кабинет эффективными технократами особенно выгодно смотрится на фоне хаотичной и некомпетентной оппозиции, где проваливший все свои выборы Кемаль Кылычдароглу продолжает цепляться за место главы Республиканской народной партии, причем уже вне парламента (в новый состав меджлиса Кылычдароглу не попал так как был кандидатом в президенты). Ни о какой сильной оппозиции в таком случае речи и быть не может.

Более того, так как министрами назначены не депутаты, у коалиции Эрдогана сохраняется численное преимущество в парламенте (323 депутата), а знаковые имена в правительстве наряду с известными депутатами вполне могут повлечь еще больший распад оппозиции (не исключено, что оттуда начнут бежать депутаты). Минимум 360 депутатов, необходимых для конституционного референдума – возможно всего лишь вопрос времени.

Рассмотрим некоторые новые назначения.

Вице-президентом стал Джевдет Йылмаз. Прежде всего интересно, что он курд по происхождению, и ему приходилось вступать в перепалку с представителями левой Демократической партии народов (де факто легального крыла РПК) по курдскому вопросу. Йылмаз указывал, что ни одна партия не может монополизировать курдов, и представлять свои интересы как интересы курдского народа. Вполне возможно (хотя тут мы не можем быть уверены), что назначение курда-заза на вторую по важности должность в Турецкой Республике это ничто иное как послание Эрдогана курдскому народу.

Впрочем, также важно учитывать, что Йылмаз прежде занимал должности министра развития, заместителя председателя Партии справедливости и развития о экономическим вопросам и вице-премьера по экономике. Судя по всему его основным направлением в новом правительстве станет восстановление пострадавшего от землетрясения юго-востока Турции.

Новый министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек - еще один курд, с западным образованием и опытом работы на Западе (кстати как и Йылмаз). Шимшек с 2009 по 2018 год уже занимал пост министра финансов, а также вице-премьера. Его очень ценили рынки, считается, что благодаря Шимшеку Турция смогла быстро оправиться после мирового финансового кризиса 2008 года. И сейчас он считается одним из самых сильных назначений. Поскольку он является сторонником "традиционной" финансовой модели, противоположной взглядам Эрдогана, это назначение стало неожиданностью. Многие лица в оппозиции явно обозлились на Шимшека, и даже пригрозили ему, что сотрудничеством с Эрдоганом тот перечеркивает себе карьеру после Эрдогана.

Как бы то ни было, именно на плечи Шимшека ложится главное бремя нового правительства - экономическая ситуация. Вполне можно ожидать повышения процентных ставок в ближайшие месяцы, что может означать отход от давней политики Эрдогана по снижению ставок.

Бывший глава генштаба генерал Яшар Гюлер сменил Хулуси Акара на посту министра обороны. Гюлер это карьерный военный с 50 летним стажем в армии. Он принимал непосредственное участие в планировании операций в Сирии и Ираке, однако не считается "ястребом", которого можно было бы ожидать. Просто хороший военный.

Таким ястребом считался министр внутренних дел Сулейман Сойлу, но его сменил бывший губернатор Стамбула Али Йерликая. Сойлу в последнее время отметился как очень резкий политик, прямо обвинявший США в поддержке антитурецкого терроризма.

Очень интересна фигура нового министра иностранных дел. Им стал Хакан Фидан, который до этого возглавлял MIT (турецкую разведку), а еще раньше работал в TIKA (Агентство по сотрудничеству и координации). Это многоговорящее назначение, так как по сути оно показывает что для Турции разведка и министерство внутренних дел занимаются в общем то одним делом. Также как и TIKA. Мевлют Чавушоглу останется депутатом парламента.

А вот на место Фидана в MIT назначен бывший спикер Эрдогана Ибрагим Калын. Тоже неожиданное назначение, если вспомнить, что у Калына репутация интеллектуала, специалиста по философии иранского суфизма. Но возможно турки и тут видят более глубокую связь.

Это не все имена, но весь кабинет в целом производит такое впечатление... как будто это тот самый кабинет, который обещала оппозиция, но который она бы никогда не смогла собрать. Технократы, много людей с западным образованием - есть даже граждане западных стран (тот же Шимшек имеет второе британское гражданство) - с явным прицелом на экономику, определенная доля курдов присутствует. В общем, пока что Эрдоган и тут обошел оппозицию.