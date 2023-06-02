В парламенте Британии появились Консервативные друзья Палестины

Депутаты парламента Великобритании от партии консерваторов создали «давно назревшую» группу для информирования коллег о Палестине.

Об этом было объявлено на мероприятии в парламенте 15 мая, посвященном 75-й годовщине Накбы ( «катастрофы» на арабском языке), когда более 750 000 палестинцев подверглись этнической чистке вместе с основанием Израиля в 1948 году.

Создание группы «Консервативные друзья Палестины» (CFoP) «давно назрело», сказала консервативная баронесса Сайеда Варси, которая в 2010 году стала первой мусульманкой в кабинете министров Великобритании, и долгое время была редким — если не единственным — видным пропалестинским голосом в Консервативной партии.

В 2014 году она ушла из кабинета Дэвида Кэмерона в знак протеста против его реакции на бомбардировки Газы израильским режимом, в результате которых погибло более 2000 палестинцев. «Подход и язык правительства во время нынешнего кризиса в Газе морально неоправданны», — написала Варси в письме об отставке, которым она поделилась в Твиттере.

«Меня очень воодушевила та поддержка, которую мы получили как за пределами парламента, так и внутри парламента», — сказала она участникам панельной дискуссии, в которой приняли участие более 100 человек, включая законодателей из разных партий.

«У нас уже было несколько встреч, и вышел наш первый информационный бюллетень.

«Мы надеемся, что это станет началом чего-то весьма интересного».

Шамиул Джоардер, глава отдела по связям с общественностью пропалестинской группы «Друзья Аль-Аксы», сказал, что его организация приветствовала создание CFOP.

«В то время, когда израильское насилие в отношении палестинцев находится на пределе, а наше демократическое право на BDS [бойкот, отчуждение и санкции] находится под угрозой в Великобритании, крайне важно, чтобы мы работали вместе по всему политическому спектру, чтобы обеспечить свободу и справедливость для палестинцев», — добавил он.

Директор Кампании солидарности с Палестиной Бен Джамаль сказал: «Любое противодействие доминирующему голосу консервативных друзей Израиля в Консервативной партии следует приветствовать.

«Но если эта новая группа стремится оказать какое-либо значимое влияние, она должна быть готова противостоять системе расистского господства, которая соответствует определению апартеида и лишает палестинцев их прав».

По словам Варси "Друзья Палестины" будут служить противовесом "Консервативным друзья Израиля", влиятельной организации, которая была создана в 1974 году.

На протяжении полувека "Друзья Израиля" были мощным произраильским голосом в высших эшелонах британского политического истеблишмента. Недавнее расследование показало, что организация заплатила за поездки за границу большему количеству депутатов, чем любая другая лоббистская группа. В 2014 году она хвасталась тем, что 80 процентов депутатов от Консервативной партии были членами группы.

У Друзей Палестины все пока что гораздо скромнее. По словам Варси за первые два месяца к новой группе присоединились более 35 парламентариев, что составляет около шести процентов от всех консервативных парламентариев (если считать обе палаты парламента).

Примечательно, что едва ли не самое большее противодействие эта организация сейчас получает со стороны левых друзей Палестины. Они уверяют, что тори (консерваторы) никак не могут быть друзьями Палестины, что ценности консерваторов прямо противоположны палестинской борьбе, в отличие от левых ценностей антиколониализма и расовой справедливости. А потому и искать союзников справа это аморально и неправильно. К тому же указывают на бесперспективность такого поиска - 6 процентов против 80 это мало (хотя этого только начало). При этом сами левые "друзья" как-то нехотя признают, что строго говоря основные левые партии Запада, те же британские лейбористы, это такие же друзья Израиля как и правые. Но вместо поиска союзников везде, где их можно найти, они предлагают ждать или даже "возрождать" каких-то истинных низовых левых, которые уж точно будут за Палестину.

На самом деле как раз прошлое десятилетие пошатнуло левую поддержку Палестины. Во многом это было связано с новым выходом курдской проблемы, когда у западных леваков именно "курды" стали фетишизированным ближневосточным угнетенным народом номер один вместо "палестинцев". Тем более что идеологически мейнстримное курдское движение (РПК и прочие), с его феминизмом и секуляризмом, гораздо больше отвечает прогрессивным левым взглядам чем исламисты из ХАМАС, Исламского джихада или даже ФАТХ. Ну а дружба палестинцев с Анкарой и вовсе разводит их всех по разные стороны баррикад.

Как бы то ни было, можно только приветствовать появление группы Друзей Палестины, сколько бы там ни было друзей. И кстати, интересный момент, баронесса Сайида Варси является пожизненным членом Палаты лордов. Этот орган постоянно критикуют левые именно за реакционный и антиэгалитарный характер, прямиком из средневековья. Но именно благодаря этому пожизненному членству у баронессы Варси есть гарантированное членством в парламенте без необходимости переизбираться в очередной раз и без вероятной возможности проиграть выборы. Это безусловно придает ей смелости для таких шагов, способных вызвать ярость произраильского лобби.

Мы же пожелаем, чтобы друзей Палестины и всего мусульманского мира в Британии становилось как можно больше.