США ввели первые санкции из-за конфликта в Судане

Соединенные Штаты ввели первые санкции, связанные с конфликтом в Судане, предупредив, что они «привлекут к ответственности» всех, кто подрывает мир в этой северо-восточной африканской стране.

Санкции, введенные в четверг, были направлены против двух фирм, связанных с Суданскими вооруженными силами (СВС), и двух других, связанных с военизированными Силами быстрого реагирования (СБР).

Белый дом также заявил, что вводит визовые ограничения «в отношении лиц, подстрекающих насилие», но не назвал их.

«Несмотря на соглашение о прекращении огня, по всей стране продолжается бессмысленное насилие, препятствующее доставке гуманитарной помощи и причиняющее вред тем, кто в ней больше всего нуждается», — говорится в заявлении советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

«Масштабы кровопролития в Хартуме и Дарфуре, в частности, ужасны».

Санкции США были направлены против компаний, контролируемых главой СБР Мохамедом Хамданом «Хемедти» Дагало, которые базируются в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​столице Судана Хартуме, а также двух оборонных фирм, связанных с СВС, которыми руководит генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан.