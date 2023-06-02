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США ввели первые санкции из-за конфликта в Судане

2 июня в 12:05 Якуб Хаджич 0

Соединенные Штаты ввели первые санкции, связанные с конфликтом в Судане, предупредив, что они «привлекут к ответственности» всех, кто подрывает мир в этой северо-восточной африканской стране.

Санкции, введенные в четверг, были направлены против двух фирм, связанных с Суданскими вооруженными силами (СВС), и двух других, связанных с военизированными Силами быстрого реагирования (СБР).

Белый дом также заявил, что вводит визовые ограничения «в отношении лиц, подстрекающих насилие», но не назвал их.

«Несмотря на соглашение о прекращении огня, по всей стране продолжается бессмысленное насилие, препятствующее доставке гуманитарной помощи и причиняющее вред тем, кто в ней больше всего нуждается», — говорится в заявлении советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

«Масштабы кровопролития в Хартуме и Дарфуре, в частности, ужасны».

Санкции США были направлены против компаний, контролируемых главой СБР Мохамедом Хамданом «Хемедти» Дагало, которые базируются в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​столице Судана Хартуме, а также двух оборонных фирм, связанных с СВС, которыми руководит генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан.

«С помощью санкций мы перекрываем основные финансовые потоки как Силам быстрого реагирования, так и Суданским вооруженным силам, лишая их ресурсов, необходимых для оплаты труда солдат, перевооружения, пополнения запасов и ведения войны в Судане», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Соединенные Штаты стоят на стороне гражданских лиц против тех, кто продолжает насилие в отношении народа Судана».

Официальные лица США ранее угрожали санкциями против воюющих сторон в Судане, если конфликт продолжится.

Вашингтон и Эр-Рияд помогли заключить несколько соглашений о перемирии за последние недели, но жители продолжают сообщать о боевых действиях, несмотря на соглашения.

Автор: Якуб Хаджич
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