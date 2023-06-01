ОАЭ выходят из возглавляемой США морской коалиции

Объединенные Арабские Эмираты вышли из возглавляемой США морской коалиции после тщательной оценки своих потребностей в области безопасности, сообщает их министерство иностранных дел.

«В результате нашей постоянной оценки эффективного сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами два месяца назад ОАЭ отказались от своего участия в Объединенных морских силах», — говорится в заявлении министерства в среду, которое цитирует государственное информационное агентство WAM.

ОАЭ также заявили, что они привержены диалогу и дипломатическому взаимодействию для укрепления региональной безопасности и стабильности, а также обеспечения безопасности судоходства у своих берегов в соответствии с международным правом.

Это решение знаменует собой поворотный момент в геополитическом ландшафте региона, изменяя динамику международного сотрудничества в области морской безопасности.

Оперативная группа из 34 стран со штаб-квартирой на военно-морской базе США в Бахрейне была сформирована для борьбы с терроризмом и пиратством в районах Красного моря и Персидского залива.

В регионе проходят одни из самых важных морских маршрутов в мире, и с 2019 года произошла серия нападений на суда во время напряженности в отношениях между США и Ираном.

ОАЭ с их стратегическим положением вдоль жизненно важных морских торговых путей были активным участником возглавляемой США коалиции.

Ранее в мае США заявили, что укрепят свою «оборонительную позицию» в Персидском заливе, поскольку Вашингтон обвинил Тегеран в усилении атак на коммерческие суда.