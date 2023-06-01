События

ОАЭ выходят из возглавляемой США морской коалиции

1 июня в 13:32 Якуб Хаджич 0

Объединенные Арабские Эмираты вышли из возглавляемой США морской коалиции после тщательной оценки своих потребностей в области безопасности, сообщает их министерство иностранных дел.

«В результате нашей постоянной оценки эффективного сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами два месяца назад ОАЭ отказались от своего участия в Объединенных морских силах», — говорится в заявлении министерства в среду, которое цитирует государственное информационное агентство WAM.

ОАЭ также заявили, что они привержены диалогу и дипломатическому взаимодействию для укрепления региональной безопасности и стабильности, а также обеспечения безопасности судоходства у своих берегов в соответствии с международным правом.

Это решение знаменует собой поворотный момент в геополитическом ландшафте региона, изменяя динамику международного сотрудничества в области морской безопасности.

Оперативная группа из 34 стран со штаб-квартирой на военно-морской базе США в Бахрейне была сформирована для борьбы с терроризмом и пиратством в районах Красного моря и Персидского залива.

В регионе проходят одни из самых важных морских маршрутов в мире, и с 2019 года произошла серия нападений на суда во время напряженности в отношениях между США и Ираном.

ОАЭ с их стратегическим положением вдоль жизненно важных морских торговых путей были активным участником возглавляемой США коалиции.

Ранее в мае США заявили, что укрепят свою «оборонительную позицию» в Персидском заливе, поскольку Вашингтон обвинил Тегеран в усилении атак на коммерческие суда.

В конце апреля и начале мая Иран захватил два международных  нефтяных танкера в Ормузском проливе, в том числе Niovi, который следовал из Дубая в порт Фуджейра в ОАЭ.

Официальные лица Ирана заявили, что один из танкеров столкнулся с иранским судном и попытался бежать, в то время как другой был доставлен в иранские территориальные воды по судебному решению после судебного иска.

По данным The Wall Street Journal, решение Эмиратов уйти было вызвано разочарованием в связи с предполагаемой неспособностью США отреагировать на иранские угрозы.

Ссылаясь на официальных лиц США и Персидского залива, американская газета сообщила, что ОАЭ были разочарованы и потребовали от США принять более решительные меры для сдерживания Ирана после этих недавних инцидентов.

Сами ОАЭ отрицают это в своем заявлении и говорят, что это «неверная характеристика» разговоров между двумя странами.

Но Кристиан Ульрихсен, научный сотрудник по Ближнему Востоку в Институте общественной политики Бейкера Университета Райса, считает, что шаг ОАЭ был признаком разочарования Абу-Даби в Вашингтоне.

«Выход ОАЭ, похоже, согласуется с разочарованием, выраженным в Абу-Даби в связи с кажущимся нежеланием США активно защищать своих партнеров и восстанавливать надежное сдерживание в Персидском заливе, каким бы несправедливым это ни было на самом деле», — сказал Ульрихсен.

Андреас Криг, доцент кафедры оборонных исследований Королевского колледжа в Лондоне, также говорит, что отношения между ОАЭ и США переживают «немного трудный период», поскольку Абу-Даби считает, что США «постоянно» не выполняют свою роль гарант безопасности в регионе.

Криг сказал, что это восприятие подтолкнуло региональных игроков к диверсификации своих партнерских отношений в области безопасности и заполнению пустот.

«ОАЭ используют инциденты с танкерами символически для неудачного партнерства США в области безопасности», — сказал он, добавив, что этот шаг был демонстрацией ОАЭ того, что «они — уверенная в себе и суверенная нация, которая может выбирать».

«ОАЭ также сопротивляются требованиям США разорвать отношения с Россией и Китаем… [потому что] им необходимо диверсифицировать свои партнерские отношения с США, в том числе с Россией и Китаем, в интересах своей безопасности», — сказал он.

«ОАЭ сигнализируют Вашингтону в контексте морского партнерства, что США также нуждаются в поддержке Эмиратов и что ОАЭ также имеют рычаги влияния в этих двусторонних отношениях», — пояснил он.

Вообще, тут прослеживается интересный парадокс. США часто не любят в арабском мире за излишнее вмешательство и интервенции в регионе. Но при этом значительная часть региона недовольна Америкой именно из-за слабого участия США в делах региона.

Автор: Якуб Хаджич
подписаться на канал
Комментарии 0